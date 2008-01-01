profile
fdestroyer
14
Likes
Likers
fdestroyer
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 162
visites since opening : 241122
fdestroyer > blog
F-Zero GX sur PVM : Capture 4k (AX Cup)
Hello la commu!

je m'essaie à une capture 4K sur le JVC-DTV, avec comme candidat de premier choix F-Zero GX. Je suis content du résultat! Je joue la AX cup vu qu'elle n'est pas très connu.

    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    micheljackson, raoh38
    posted the 10/21/2025 at 08:17 PM by fdestroyer
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo