Un premier GOTY pour Clair Obscur: Expedition 33
L'éditeur Kepler Interactive et le développeur français Sandfall Interactive ont de quoi célébrer : leur jeu de rôle Clair Obscur: Expedition 33 a remporté l'un de ce qui sera sans contredit plusieurs prix « jeu de l'année ». Cet honneur lui a été attribué au Gamescom Asia x Thailand Game Show.

Au cours de l'événement, qui a rassemblé plus de 200 000 visiteurs, Clair Obscur: Expedition 33 a largement dominé avec quatre prix. Voici les gagnants de chacune des catégories :

Meilleur éditeur : HoYoverse

Meilleur jeu de sport : Mario Kart World

Meilleur jeu familial : Split Fiction

Meilleur jeu toujours actif : Honkai: Star Rail

Meilleur jeu de combat : Fatal Fury: City of the Wolves

Meilleur jeu indépendant : Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Meilleur jeu d'action : Monster Hunter Wilds

Meilleur jeu de rôle : Clair Obscur: Expedition 33 ????

Meilleur jeu multijoueur : Elden Ring Nightreign

Meilleur jeu d'action-aventure : Death Stranding 2: On the Beach

Meilleur jeu PC et consoles : Clair Obscur: Expedition 33 ????

Meilleur jeu mobile : Umamusume: Pretty Derby

Jeu thaïlandais le plus attendu : Lost and Found Co.

Jeu le plus attendu : Resident Evil: Requiem

Choix du public : Clair Obscur: Expedition 33 ????

Jeu de l'année 2025 : Clair Obscur: Expedition 33 ????

D'autres prix à venir?

Clair Obscur: Expedition 33 est en excellente position pour remporter d'autres prix avant la fin de l'année. Il est en nominé dans cinq catégories aux Golden Joystick Awards 2025, dont meilleure narration et meilleure bande-son.

Par ailleurs, Laced Records a milité en faveur de l'inclusion du RPG aux Grammy Awards dans la nouvelle catégorie Grammy Award de la meilleure bande originale pour un jeu vidéo ou autre média interactif, introduite en février 2023, pour le travail magistral accompli par Lorien Testard. Le groupe cherche aussi inclure Clair Obscur dans la catégorie Meilleure chanson écrite pour un média visuel avec « Lumière » de Lorien Testard et Alice Duport-Percier.

Clair Obscur est disponible sur PC (Epic Games Store, GOG et Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
GJ - https://www.generationjeu.com/un-premier-goty-pour-clair-obscur-expedition-33/
    tags : goty sandfall interactive clair obscur kepler interactive
    fuji, link49, tripy73
    posted the 10/20/2025 at 04:47 PM by tefnut
    comments (7)
    tripy73 posted the 10/20/2025 at 04:59 PM
    GG à eux c'est clairement mérité même si voir des récompenses décernées avant la fin de l'année me fera toujours rigoler. Par contre quand on voit qu'à côté les Golden Joystick Awards ne le proposent même pas parmi la sélection des jeux de l’année, console et PC, il y a de quoi ce poser des questions sur les gens qui font la sélection et s’il n’y a pas encore une question idéologique derrière ce choix...
    egguibs posted the 10/20/2025 at 05:10 PM
    Meilleur éditeur : HoYoverse (omg..)
    altendorf posted the 10/20/2025 at 05:20 PM
    egguibs Après c'est un event dédié à l'Asie ^^
    dormir13hparjour posted the 10/20/2025 at 05:24 PM
    A la mi-octobre ?
    grundbeld posted the 10/20/2025 at 05:32 PM
    tripy73 Le pire c’est que t’es probablement pas loin de la vérité. C’est soit de l’incompétence crasse, soit effectivement c’est politique. Car pour ne pas inclure une telle masterclass dans les nominés de 2025 soit faut rien y connaître en JV, soit il faut avoir un problème personnel avec le jeu.
    skypirate posted the 10/20/2025 at 05:50 PM
    Je suis un peu déçu pour Split Fiction qui ne va pas mériter tout ce qu'il a offert mais Clair Obscur est une bombe atomique, qui détruit tout le reste.
    yanssou posted the 10/20/2025 at 05:56 PM
    Il roule sur tt le monde, amplement mérité.
