L'éditeur Kepler Interactive et le développeur français Sandfall Interactive ont de quoi célébrer : leur jeu de rôle Clair Obscur: Expedition 33 a remporté l'un de ce qui sera sans contredit plusieurs prix « jeu de l'année ». Cet honneur lui a été attribué au Gamescom Asia x Thailand Game Show.



Au cours de l'événement, qui a rassemblé plus de 200 000 visiteurs, Clair Obscur: Expedition 33 a largement dominé avec quatre prix. Voici les gagnants de chacune des catégories :



Meilleur éditeur : HoYoverse



Meilleur jeu de sport : Mario Kart World



Meilleur jeu familial : Split Fiction



Meilleur jeu toujours actif : Honkai: Star Rail



Meilleur jeu de combat : Fatal Fury: City of the Wolves



Meilleur jeu indépendant : Ender Magnolia: Bloom in the Mist



Meilleur jeu d'action : Monster Hunter Wilds



Meilleur jeu de rôle : Clair Obscur: Expedition 33 ????



Meilleur jeu multijoueur : Elden Ring Nightreign



Meilleur jeu d'action-aventure : Death Stranding 2: On the Beach



Meilleur jeu PC et consoles : Clair Obscur: Expedition 33 ????



Meilleur jeu mobile : Umamusume: Pretty Derby



Jeu thaïlandais le plus attendu : Lost and Found Co.



Jeu le plus attendu : Resident Evil: Requiem



Choix du public : Clair Obscur: Expedition 33 ????



Jeu de l'année 2025 : Clair Obscur: Expedition 33 ????



D'autres prix à venir?



Clair Obscur: Expedition 33 est en excellente position pour remporter d'autres prix avant la fin de l'année. Il est en nominé dans cinq catégories aux Golden Joystick Awards 2025, dont meilleure narration et meilleure bande-son.



Par ailleurs, Laced Records a milité en faveur de l'inclusion du RPG aux Grammy Awards dans la nouvelle catégorie Grammy Award de la meilleure bande originale pour un jeu vidéo ou autre média interactif, introduite en février 2023, pour le travail magistral accompli par Lorien Testard. Le groupe cherche aussi inclure Clair Obscur dans la catégorie Meilleure chanson écrite pour un média visuel avec « Lumière » de Lorien Testard et Alice Duport-Percier.



Clair Obscur est disponible sur PC (Epic Games Store, GOG et Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S.