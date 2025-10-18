profile
Legendes Pokemon : ZA
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
Vos 3 jeux Pokémon préférés
A l'occasion de la sortie de Légendes Z-A, j'ai fait un strawpoll sur toutes les versions principales sorties en France afin de ne retenir que 3 versions qui vous semblent au dessus des autres. J'ai inclus le Z-A dans les choix.

Le lien est juste en dessous
https://strawpoll.com/XOgOVBdxan3
    posted the 10/18/2025 at 06:40 AM by khazawi
    comments (15)
    cyr posted the 10/18/2025 at 06:44 AM
    A voté.
    Or
    Épée
    Écarlate

    J'ai mis or pour la nostalgie, mon premier jeux pokemon.
    cyr posted the 10/18/2025 at 07:10 AM
    Mais honnêtement j'ai pas de préférer. Mais ceux que j'aime pas c'est rouge/bleu/jaune et dans une moindre mesure lets go pikachu
    kikoo31 posted the 10/18/2025 at 07:12 AM
    cyr Noir et Blanc et Soleil Lune
    Or et Argent
    cyr posted the 10/18/2025 at 07:27 AM
    kikoo31 j'ai tous au moins 1 version des jeux pokemon sauf rouge/bleu.

    Mais bon vu que j'ai let's go pikachu, on va dire c'est comme ci je l'avais.

    Pokemon or game boy color
    Pokemon rubi/émeraude gba
    Pokemon rouge feu gba
    Pokemon or DS
    Pokemon noir/blanche DS
    Pokemon rubis oméga 3DS
    Etc etc.

    Trop long a tous lister sans .en oublier
    thelastone posted the 10/18/2025 at 07:29 AM
    Voté, j'ai mis HG/SS en premier parce que pourquoi prendre les anciennes versions alors que tout est mieux , pour rouge et bleu je trouve qu'aucun remake n'a fait mieux que les originaux en terme d'ambiance/difficulté, et enfin platine parceque honnêtement je trouve que sinnoh est la meilleure région et l'une des meilleures gen en terme de DA .
    evasnake posted the 10/18/2025 at 07:34 AM
    Or Argent
    Rouge Bleu
    Noir Blanc
    darkxehanort94 posted the 10/18/2025 at 07:35 AM
    Tu a pas mis Ranger, les Donjon Mystères ect.
    fuji posted the 10/18/2025 at 07:41 AM
    Or/ Argent (forcément)
    Bleu/Rouge
    Blanc2/Noir2 (pour le mode difficile)
    5120x2880 posted the 10/18/2025 at 07:55 AM
    Uranium
    sylphide posted the 10/18/2025 at 08:00 AM
    Or/Argent ( pour les 16 badges et 2 maps )
    Y/X ( les mega et le restau pour level-up et la tour pour breed avec les buff online )
    Bouclier/Epee ( les antres et ensuite le DLC avec la grotte et puis le masuda j'ai pété les 1300h )
    terikku posted the 10/18/2025 at 08:04 AM
    heart gold soul silver
    X/Y
    Ruby saphir émeraude
    keiku posted the 10/18/2025 at 08:25 AM
    rouge,bleu,jaune
    masharu posted the 10/18/2025 at 08:29 AM
    darkxehanort94 Ce sont les jeux principaux (et oui Legends fait parti des jeux principaux).
    cyr posted the 10/18/2025 at 08:32 AM
    5120x2880 tu a trop de chance. Ça fait 14 ans que je le recherche. Mais il est vendu 1 million de rouble. Trop chère.
    ratchet posted the 10/18/2025 at 09:07 AM
    1- Soleil
    2- Diamant
    3- Blanche

    Voilà, la 7G pour moi c’est dans le top de la franchise tellement c’était différent, la 4G j’adore le bestiaire des nouveaux Pkm et je kiffe Sinnoh, la 5G j’ai pas spécialement aimer les nouveaux monstres en majorité mais la MAP était trop bien et beaucoup de contenu également!
