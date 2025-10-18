A l'occasion de la sortie de Légendes Z-A, j'ai fait un strawpoll sur toutes les versions principales sorties en France afin de ne retenir que 3 versions qui vous semblent au dessus des autres. J'ai inclus le Z-A dans les choix.
Le lien est juste en dessous
Or
Épée
Écarlate
J'ai mis or pour la nostalgie, mon premier jeux pokemon.
Or et Argent
Mais bon vu que j'ai let's go pikachu, on va dire c'est comme ci je l'avais.
Pokemon or game boy color
Pokemon rubi/émeraude gba
Pokemon rouge feu gba
Pokemon or DS
Pokemon noir/blanche DS
Pokemon rubis oméga 3DS
Etc etc.
Trop long a tous lister sans .en oublier
Rouge Bleu
Noir Blanc
Bleu/Rouge
Blanc2/Noir2 (pour le mode difficile)
Y/X ( les mega et le restau pour level-up et la tour pour breed avec les buff online )
Bouclier/Epee ( les antres et ensuite le DLC avec la grotte et puis le masuda j'ai pété les 1300h )
X/Y
Ruby saphir émeraude
2- Diamant
3- Blanche
Voilà, la 7G pour moi c’est dans le top de la franchise tellement c’était différent, la 4G j’adore le bestiaire des nouveaux Pkm et je kiffe Sinnoh, la 5G j’ai pas spécialement aimer les nouveaux monstres en majorité mais la MAP était trop bien et beaucoup de contenu également!