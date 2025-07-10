Le Shift Project alerte sur un quadruplement des besoins en électricité des datacenters d’ici 2035 en France. Si rien n’est fait d’ici, le pays s’expose à un risque de conflits d'usages.

Si beaucoup d'entreprises se sont mis à l'IA tout comme les particuliers, cela bouleverser probablement encore plus notre mode de vie (économique, social...) et de consommation étant donné les ressources gigantesques que cela sollicite.On se posait déjà la question avec le streaming et le cloud gaming, mais l'IA ne va pas arranger les choses de ce côté là...Science et Avenir en parle dans un de ses articles.