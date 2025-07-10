profile
Situation critique à venir à cause de l'IA ?
Si beaucoup d'entreprises se sont mis à l'IA tout comme les particuliers, cela bouleverser probablement encore plus notre mode de vie (économique, social...) et de consommation étant donné les ressources gigantesques que cela sollicite.
On se posait déjà la question avec le streaming et le cloud gaming, mais l'IA ne va pas arranger les choses de ce côté là...

Le Shift Project alerte sur un quadruplement des besoins en électricité des datacenters d’ici 2035 en France. Si rien n’est fait d’ici, le pays s’expose à un risque de conflits d'usages.


Science et Avenir en parle dans un de ses articles.
https://www.google.com/amp/s/www.sciencesetavenir.fr/high-tech/avec-l-ia-vers-une-consommation-d-electricite-insoutenable_188666.amp
    posted the 10/07/2025 at 06:45 PM by khazawi
    comments (4)
    arquion posted the 10/07/2025 at 06:48 PM
    Cela ne sera pas pire que les bitcoins et autres qui eux ne servent à rien...
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 06:48 PM
    tant que les VENTES sont la tout ira bien
    micheljackson posted the 10/07/2025 at 07:10 PM
    Il suffira d'ouvrir des centrales nucléaires, c'est pas un souci.
    pyrogas posted the 10/07/2025 at 07:54 PM
    C'est génial pour un truc que personne n'a demandé. Joie.
