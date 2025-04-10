Episode de la nostalgie, à un moment charnière pour l'industrie du jeu vidéo.. remettons les pieds à l'E3 aujourd'hui disparu et naviguons de stand en stand dans la foule compacte à l'odeur musquée.
L'E3 a été créé comme un salon de l'innovation pour jeu vidéo à l'image du CES, hors aujourd'hui innovation technologique stagne, les constructeurs ont désormais d'autres intérêts que la performance de leur hardware, d'autant plus que les éditeurs eux on d'autres opportunité dans l'année pour présenté leur jeux. Même si les organisateurs avaient aussi leur problèmes financiers, la pandémie de COVID-19 a certainement permit de s'en rendre compte de l'inutilité du salon aujourd'hui.
Sans quoi, la Gamescom aurait aussi été terminé et pourtant moult éditeurs continuent de payer ce cher Geoff pour la diffusions de vidéos, et même ce Tokyo Game Show 2025 a été un record d'influence. Comme je le dit, l'E3 est devenu un poids et un RDV de trop, quand la GDC ou la Gamescom suffisent pour beaucoup.