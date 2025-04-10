profile
[Bazar du Grenier] Retour a l'E3 2000


Episode de la nostalgie, à un moment charnière pour l'industrie du jeu vidéo.. remettons les pieds à l'E3 aujourd'hui disparu et naviguons de stand en stand dans la foule compacte à l'odeur musquée.
https://m.youtube.com/watch?v=qXmRlmrpz8Y
    posted the 10/04/2025 at 02:14 PM by yanssou
    comments (1)
    masharu posted the 10/04/2025 at 02:56 PM
    Je sais qu'il revient spécifiquement sur l'année 2000, mais je pense que mon article sur "pourquoi l'E3 est fini" est plus pertinent. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit et ça n'est pas les "leak" ou guerre de l'information qui a tué l'E3 comme le dit JDG, mais plus son manque d'utilité dans le contexte d'aujourd'hui.

    L'E3 a été créé comme un salon de l'innovation pour jeu vidéo à l'image du CES, hors aujourd'hui innovation technologique stagne, les constructeurs ont désormais d'autres intérêts que la performance de leur hardware, d'autant plus que les éditeurs eux on d'autres opportunité dans l'année pour présenté leur jeux. Même si les organisateurs avaient aussi leur problèmes financiers, la pandémie de COVID-19 a certainement permit de s'en rendre compte de l'inutilité du salon aujourd'hui.

    Sans quoi, la Gamescom aurait aussi été terminé et pourtant moult éditeurs continuent de payer ce cher Geoff pour la diffusions de vidéos, et même ce Tokyo Game Show 2025 a été un record d'influence. Comme je le dit, l'E3 est devenu un poids et un RDV de trop, quand la GDC ou la Gamescom suffisent pour beaucoup.
