c'est ce qu'affirme Dustin Blackwell (director of gaming and platform communications at Microsoft)
"Nous donnons également accès à plus de 75 sorties D1 chaque année,
soit une augmentation de 50 % par rapport aux titres disponibles D1 que nous proposions l'année dernière."
J'ai bien l'impression que c'est l'inverse en réalité.
Personnellement 30€ ça sera ma limite mais en réalité si Microsoft commence à nous pondre des dayone de tiers en pagaille du calibre de Lies of P ou Expéditions 33 le prix est largement justifié.
A voir aussi selon l'augmentation future du prix unitaire des jeux mais soyez réaliste ça reste un service largement rentable. (Il faut quand même pousser l'abonnement famille celà dit)
Non séreusement 75 titres mais combien de vraiment excellents ou bons?
Quantité ne rime que très rarement avec qualité.....
Là c'est une tout autre affaire, les gens sont pas du tout content de la tournure, et sa commence chez eux. Les tweets fusent, et c'est pas une juste une question de moyen, mais de principe aussi. Je ne fais pas partie des gens qui ont plusieurs abonnements, mais imagine ceux et celles dans ce cas.
Comme j'ai dit, on verra fin 2026 si la gueulante aura raison d'eux.
gasmok2 On va pas être devin, on sait tous que beaucoup seront des AA voir indé day one. Microsoft a perdu beaucoup d'argent par le passé à cause du GP.
Pour moi ça reste une polémique exagérée, il y a un problème oui mais c'est exagéré.
Effectivement c'est fin 2026 qu'on pourra juger de la justification du prix nouveau
je suis sur gamekyo non ? Donc je parle en fonction.
Bah ça sent la généralisation ce qui est dommage....
potion2swag Ce genre d'augmentation ne se signe pas 2 mois avant, ça c'était sous le coude depuis le début de l'année voir fin 2024.