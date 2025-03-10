profile
le nombre de Day One Gamepass lui aussi augmente de 50%
c'est ce qu'affirme Dustin Blackwell (director of gaming and platform communications at Microsoft)

"Nous donnons également accès à plus de 75 sorties D1 chaque année,
soit une augmentation de 50 % par rapport aux titres disponibles D1 que nous proposions l'année dernière."

https://www.purexbox.com/news/2025/10/xbox-game-pass-ultimate-will-now-get-75plus-day-one-titles-per-year-a-50percent-increase-on-before
    posted the 10/03/2025 at 01:41 PM by skuldleif
    comments (11)
    stardustx posted the 10/03/2025 at 01:43 PM
    C'est pas si éloigné de 2022 du coup .... par contre le prix lui a doublé depuis
    skuldleif posted the 10/03/2025 at 01:45 PM
    stardustx la qualité et le choix des jeux n'est absolument pas le meme qu'en 2022 ,le fameux goty est d'ailleurs sans doute un D1 GP cette annee (claire obscure)
    rasalgul posted the 10/03/2025 at 01:47 PM
    Cette polémique pour un service qui soi-disant n'intéresse personne et bide....


    J'ai bien l'impression que c'est l'inverse en réalité.

    Personnellement 30€ ça sera ma limite mais en réalité si Microsoft commence à nous pondre des dayone de tiers en pagaille du calibre de Lies of P ou Expéditions 33 le prix est largement justifié.

    A voir aussi selon l'augmentation future du prix unitaire des jeux mais soyez réaliste ça reste un service largement rentable. (Il faut quand même pousser l'abonnement famille celà dit)
    stardustx posted the 10/03/2025 at 01:52 PM
    skuldleif ouais enfin bon sur les 75 de l'années prochaines y a aussi de fortes chances que y ai un paquet de trucs pas ouf
    gasmok2 posted the 10/03/2025 at 01:59 PM
    Si c'est pour retrouver du Peppa Pig et du Pat'Patrouuille en Day 1.........c'est un grand OUI!!!!

    Non séreusement 75 titres mais combien de vraiment excellents ou bons?
    Quantité ne rime que très rarement avec qualité.....
    ravyxxs posted the 10/03/2025 at 02:08 PM
    rasalgul L'ami sort de GAMEKYO, qui au monde t'as dit que le service n'intéressait personne ?

    Là c'est une tout autre affaire, les gens sont pas du tout content de la tournure, et sa commence chez eux. Les tweets fusent, et c'est pas une juste une question de moyen, mais de principe aussi. Je ne fais pas partie des gens qui ont plusieurs abonnements, mais imagine ceux et celles dans ce cas.

    Comme j'ai dit, on verra fin 2026 si la gueulante aura raison d'eux.

    gasmok2 On va pas être devin, on sait tous que beaucoup seront des AA voir indé day one. Microsoft a perdu beaucoup d'argent par le passé à cause du GP.
    potion2swag posted the 10/03/2025 at 02:11 PM
    Marrant quand meme que ca augmente de prix juste avant la sortie de COD.
    rasalgul posted the 10/03/2025 at 02:32 PM
    ravyxxs je suis sur gamekyo non ? Donc je parle en fonction.

    Pour moi ça reste une polémique exagérée, il y a un problème oui mais c'est exagéré.

    Effectivement c'est fin 2026 qu'on pourra juger de la justification du prix nouveau
    ravyxxs posted the 10/03/2025 at 02:36 PM
    rasalgul Cette polémique pour un service qui soi-disant n'intéresse personne et bide....

    je suis sur gamekyo non ? Donc je parle en fonction.

    Bah ça sent la généralisation ce qui est dommage....

    potion2swag Ce genre d'augmentation ne se signe pas 2 mois avant, ça c'était sous le coude depuis le début de l'année voir fin 2024.
    patrickleclairvoyant posted the 10/03/2025 at 02:45 PM
    Il y’a encore des gens qui croient tout ce qu’ils disent. Un société qui change de startegie tous les deux mois
    potion2swag posted the 10/03/2025 at 03:11 PM
    ravyxxs Bien sûr mais le timing est parfait pour MS.
