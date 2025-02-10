profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 508
visites since opening : 1036984
ouroboros4 > blog
Cette génération Xbox restera dans les mémoires pour une chose : la cupidité
C'est sous ce titre choque que IGN résume la dernière génération de consoles Xbox de Microsoft.

L'article pointe surtout du doigt les nombreux licenciements et annulations de jeux voir fermeture pur et simple de plusieurs studios(alors que MS décide d'investir des centaines de millions dans l'IA).

Sans parler de l'augmentation massif du prix du GP Ultimate(qui était encore à 17 dollars voilà 14 mois) ainsi que des augmentations de prix des consoles Xbox(au point ou la SX 2TO est désormais plus cher qu'une PS5 Pro).


https://www.ign.com/articles/this-xbox-generation-will-be-remembered-for-one-thing-greed
ajouter une source
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/02/2025 at 01:38 PM by ouroboros4
    comments (22)
    shinz0 posted the 10/02/2025 at 01:45 PM
    Triste bilan
    stardustx posted the 10/02/2025 at 01:45 PM
    C'est vrai, à n'en pas douter, et je suis pas du genre à justifier les saloperies des uns par les saloperies des autres, mais à leur place, dans dans ce cas précis, j'aurais étendu le titre à l'ensemble de l'industrie vidéo ludique et pas seulement à microsoft (même si ils viennent quand même de marquer un paquet de points pour s'assurer une bonne place dans le classement).
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 01:45 PM
    Cruel mais juste
    aros posted the 10/02/2025 at 01:52 PM
    Pas pour sa cupidité, non, mais sa tendance maladive à vouloir s'effacer définitivement des consciences...
    shinz0 posted the 10/02/2025 at 01:53 PM
    negan exact
    Sony : politique de GAAS, jeux annulés, augmentation tarifaire...etc
    ouroboros4 posted the 10/02/2025 at 01:53 PM
    negan quand IGN fera le même article sur Sony je le poste.
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 02:00 PM
    negan
    Même si dans l'ensemble je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais il faut avouer que MS à sévèrement repris la tête de la fils de puterie pour le moment.
    ouroboros4 posted the 10/02/2025 at 02:01 PM
    Negan bon toi et ta vulgarité ça dégage.
    Quand tu sauras parler sans être vulgaire et désagréable sans raison on verra.
    negan posted the 10/02/2025 at 02:01 PM
    gasmok2 Non.

    C'est a tour de rôle, d'ici un an je te le signe que le PS+ augmentera aussi.
    negan posted the 10/02/2025 at 02:03 PM
    ouroboros4 J'ai posté sur ton canal du coup
    xylander posted the 10/02/2025 at 02:03 PM
    Idem chez Nintendo, idem chez Sony. La pire année du JV.
    ouroboros4 posted the 10/02/2025 at 02:04 PM
    negan si ça te fait plaisir en attendant ici ça dégage.
    Va falloir apprendre la politesse ça te ferait pas de mal.
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 02:08 PM
    perso tant que je ne paie pas plus qu'un joueur PC pour le gamepass ultimate c'est ok , faut juste savoir exploiter toute les feature de sa console , le partage de compte est la il faut l'exploiter , c'est comme les abo svod youtube premium spotify il faut les partager sinon...
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 02:16 PM
    negan
    Ah mais la dessus je suis d'accord.

    Maintenant c'est Xbox on sait que dans un an (peut-être moins) ce sera Sony qui va suivre.

    Mais je pense sincèrement que beaucoup de ceux qui sont choqués aujourd’hui et ils ont raison de l'être ne diront rien quand Sony l'annoncera.
    aozora78 posted the 10/02/2025 at 02:16 PM
    Vrai mais tu peux retirer Xbox du titre, même si c'est l'un des acteurs majeurs dans le JV a avoir le plus licenciés, ces connards qui font payer leur gestion misérables aux employés, c'est pas les seuls bien malheuresement.
    ravyxxs posted the 10/02/2025 at 03:10 PM
    negan Je pensais que t'étais plus un pro M, qu'est-ce qui se passe ? On sait que ce sont tous des corpos, que tout ce qui les intéresse c'est nos poches, mais arrête de lancer une croisade mec...

    Pour le moment, Playstation n'a rien dit ni fait, on sait très bien qu'ils vont augmenter leur offre lol, nous ne sommes pas dupe, le soucis c'est que Microsoft mène la danse, tout comme Nintendo a ouvert la boîte de Pandore avec les jeux à 90 balles. Qui du coup à de suite réagi ? Sony ? Non, Microsoft encore une fois, avec Outer World 2, puis vu les précos catastrophiques, marche arrière....

    Aujourd'hui on parle de Microsoft, demain ça sera le tour de Sony, en attendant, fait la part des choses, ta boîte adoré fait de la merde cette année, accepte le au moins...

    Et la X 2TO plus cher que la PS5 Pro wesh.......
    negan posted the 10/02/2025 at 03:31 PM
    ravyxxs Laugmentation du prix des jeux c'est Playstation et Take Two pas Nintendo .

    Pareil C'est Playstation qui en 1er a augmenter sa console en pleine generation pas Xbox.
    akinen posted the 10/02/2025 at 03:36 PM
    Merci d’avoir racheté autant de studio. C’était bien joué!
    keiku posted the 10/02/2025 at 03:38 PM
    c'est juste la façon dont les grosse entreprises dont le secteur décline procède... et oui playstation suivra dans le même sens...
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 03:58 PM
    negan la taxe next gen c'est aussi une invention de playstation
    jackfrost posted the 10/02/2025 at 04:19 PM
    Je leurs dis bravo. PlayStation a fait du boudin et eux, ils ont réussi à faire pire.
    jem25 posted the 10/02/2025 at 04:55 PM
    Y’a encore des gens qui pensent que MS cay de gentils?

    Quand ils ont fait leurs multitude de rachats ceux qui ont râler et que vous avez envoyer chier en les insultant de pro Sony ou je ne sais quoi ils avaient donné l’argument que MS une fois bien implanté en gros éditeur blindé de studios fera exactement la même chose que les PC: imposé leur vision et tu payera le prix car t’auras pas le choix.

    L’augmentation du saint gamepass de 50% le prouve
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo