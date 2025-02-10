C'est sous ce titre choque que IGN résume la dernière génération de consoles Xbox de Microsoft.L'article pointe surtout du doigt les nombreux licenciements et annulations de jeux voir fermeture pur et simple de plusieurs studios(alors que MS décide d'investir des centaines de millions dans l'IA).Sans parler de l'augmentation massif du prix du GP Ultimate(qui était encore à 17 dollars voilà 14 mois) ainsi que des augmentations de prix des consoles Xbox(au point ou la SX 2TO est désormais plus cher qu'une PS5 Pro).