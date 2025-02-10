C'est sous ce titre choque que IGN résume la dernière génération de consoles Xbox de Microsoft.
L'article pointe surtout du doigt les nombreux licenciements et annulations de jeux voir fermeture pur et simple de plusieurs studios(alors que MS décide d'investir des centaines de millions dans l'IA).
Sans parler de l'augmentation massif du prix du GP Ultimate(qui était encore à 17 dollars voilà 14 mois) ainsi que des augmentations de prix des consoles Xbox(au point ou la SX 2TO est désormais plus cher qu'une PS5 Pro).
https://www.ign.com/articles/this-xbox-generation-will-be-remembered-for-one-thing-greed
tags :
posted the 10/02/2025 at 01:38 PM by ouroboros4
Sony : politique de GAAS, jeux annulés, augmentation tarifaire...etc
Même si dans l'ensemble je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais il faut avouer que MS à sévèrement repris la tête de la fils de puterie pour le moment.
Quand tu sauras parler sans être vulgaire et désagréable sans raison on verra.
C'est a tour de rôle, d'ici un an je te le signe que le PS+ augmentera aussi.
Va falloir apprendre la politesse ça te ferait pas de mal.
Ah mais la dessus je suis d'accord.
Maintenant c'est Xbox on sait que dans un an (peut-être moins) ce sera Sony qui va suivre.
Mais je pense sincèrement que beaucoup de ceux qui sont choqués aujourd’hui et ils ont raison de l'être ne diront rien quand Sony l'annoncera.
Pour le moment, Playstation n'a rien dit ni fait, on sait très bien qu'ils vont augmenter leur offre lol, nous ne sommes pas dupe, le soucis c'est que Microsoft mène la danse, tout comme Nintendo a ouvert la boîte de Pandore avec les jeux à 90 balles. Qui du coup à de suite réagi ? Sony ? Non, Microsoft encore une fois, avec Outer World 2, puis vu les précos catastrophiques, marche arrière....
Aujourd'hui on parle de Microsoft, demain ça sera le tour de Sony, en attendant, fait la part des choses, ta boîte adoré fait de la merde cette année, accepte le au moins...
Et la X 2TO plus cher que la PS5 Pro wesh.......
Pareil C'est Playstation qui en 1er a augmenter sa console en pleine generation pas Xbox.
Quand ils ont fait leurs multitude de rachats ceux qui ont râler et que vous avez envoyer chier en les insultant de pro Sony ou je ne sais quoi ils avaient donné l’argument que MS une fois bien implanté en gros éditeur blindé de studios fera exactement la même chose que les PC: imposé leur vision et tu payera le prix car t’auras pas le choix.
L’augmentation du saint gamepass de 50% le prouve