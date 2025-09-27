On en est arrivés à un point où il devient difficile de faire la différence entre le contenu “principal” et ce qui est réservé aux DLC.Bonus de préco, season pass, “chapitres additionnels” déjà listés avant la sortie, voire DLC annoncés Day One… tout ça pose la même question :qu’est-ce qu’on paye vraiment quand on achète un jeu “complet” en 2025 ?Est-ce qu’on doit accepter cette nouvelle manière de consommer les jeux, ou bien mettre un stop avant que ça devienne la norme définitive ?