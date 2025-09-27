On en est arrivés à un point où il devient difficile de faire la différence entre le contenu “principal” et ce qui est réservé aux DLC.
Ce qui ressemblait autrefois à une vraie extension (nouvelles zones, nouveaux persos, nouvelles quêtes) donne aujourd’hui l’impression d’être du contenu coupé volontairement pour être revendu ensuite.
Bonus de préco, season pass, “chapitres additionnels” déjà listés avant la sortie, voire DLC annoncés Day One… tout ça pose la même question :
qu’est-ce qu’on paye vraiment quand on achète un jeu “complet” en 2025 ?
Est-ce qu’on doit accepter cette nouvelle manière de consommer les jeux, ou bien mettre un stop avant que ça devienne la norme définitive ?
posted the 09/27/2025 at 02:08 PM by julie54
Quand le jeu est terminé, j’ai plus envie d’y retourner.
mais exception pour MK8
Pendant longtemps j'en acheté aucun, puis de fil en aiguille à cause de certaine technique de vente très subtile, j'ai fini par en prendre de plus en plus, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est souvent pas à la hauteur ou utile. Maintenant j'en achète très rarement, juste quand le jeu m'a vraiment plu, que j'ai encore envie d'y jouer et que le rapport qualité/intérêt/prix se tient.
Quand je rallume la ps4, j'ai toujours 10 jeux qui se mettent a jour.....
Je trouve en revanche très crade les bonus de préco car là ils bloquent volontairement de la versiin de base du jeu pour te pousser à le préco pour avoir des objets déjà présent sur ta galette.
Et la palme de la crasse revient à ceux qui mettent du contenu exclusif aux versions deluxe digitale, il y a par exemple demon’s souls sur PS5 qui a 2 armure exclusives à la version digitale deluxe. On ne peut pas les avoir autrement et si on a le jeu en physique ou digitale, on ne peut pas par exemple payer 10€ pour avoir un upgrade qui débloque le contenu deluxe. Certains éditeurs le font mais d’autres non.