[Analyse] DLC : où s’arrête le “jeu complet” ?
On en est arrivés à un point où il devient difficile de faire la différence entre le contenu “principal” et ce qui est réservé aux DLC.
Ce qui ressemblait autrefois à une vraie extension (nouvelles zones, nouveaux persos, nouvelles quêtes) donne aujourd’hui l’impression d’être du contenu coupé volontairement pour être revendu ensuite.

Bonus de préco, season pass, “chapitres additionnels” déjà listés avant la sortie, voire DLC annoncés Day One… tout ça pose la même question :
qu’est-ce qu’on paye vraiment quand on achète un jeu “complet” en 2025 ?

Est-ce qu’on doit accepter cette nouvelle manière de consommer les jeux, ou bien mettre un stop avant que ça devienne la norme définitive ?

    tags : dlc polémique season pass extensions jeu de base
    posted the 09/27/2025 at 02:08 PM by julie54
    comments (6)
    shambala93 posted the 09/27/2025 at 02:16 PM
    A titre personnel, je n’achète presque jamais de DLC. Même pour des jeux que j’ai adoré.

    Quand le jeu est terminé, j’ai plus envie d’y retourner.
    kikoo31 posted the 09/27/2025 at 02:36 PM
    shambala93 IDEM
    mais exception pour MK8
    e3ologue posted the 09/27/2025 at 02:56 PM
    Autant quand avant t'avais de vrais jeu fini et que les dlc ajoutaient réellement quelque chose ou que justement ils étaient totalement optionnel, c'était pas forcement un problème. Mais quand aujourd'hui on sent que c'est du contenu amputé, que ça coute trop cher ou que ça n'a pas l'intérêt promis ça devient plus compliqué.

    Pendant longtemps j'en acheté aucun, puis de fil en aiguille à cause de certaine technique de vente très subtile, j'ai fini par en prendre de plus en plus, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est souvent pas à la hauteur ou utile. Maintenant j'en achète très rarement, juste quand le jeu m'a vraiment plu, que j'ai encore envie d'y jouer et que le rapport qualité/intérêt/prix se tient.
    zoske posted the 09/27/2025 at 03:42 PM
    ça dépend des DLC, Donkey Kong c'est un cut, Elden Ring Entre c'est un vrai DLC... simple, non?
    cyr posted the 09/27/2025 at 03:43 PM
    Le jeux est jamais complet avec la tonne de mise a jour....

    Quand je rallume la ps4, j'ai toujours 10 jeux qui se mettent a jour.....
    momotaros posted the 09/27/2025 at 03:44 PM
    Les DLC comme dans The Witcher 3, les TES, Fallout, les Souls etc... c’est très bien.

    Je trouve en revanche très crade les bonus de préco car là ils bloquent volontairement de la versiin de base du jeu pour te pousser à le préco pour avoir des objets déjà présent sur ta galette.


    Et la palme de la crasse revient à ceux qui mettent du contenu exclusif aux versions deluxe digitale, il y a par exemple demon’s souls sur PS5 qui a 2 armure exclusives à la version digitale deluxe. On ne peut pas les avoir autrement et si on a le jeu en physique ou digitale, on ne peut pas par exemple payer 10€ pour avoir un upgrade qui débloque le contenu deluxe. Certains éditeurs le font mais d’autres non.
