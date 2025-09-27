Je viens de vérifier la présence ou non de mes sauvegardes de mes jeux de la game boy/color/advance.



Je suis étonné que mon premier jeux ayant une pile, wario Land 1, fonctionne encore, malgré 30 année.



Par contre, mon pokemon rubis et émeraude, leur pile est morte.



Mais elle serve juste pour l'horloge interne. Mes sauvegarde sont toujours là.



Bref la première pile qui a lâcher, il y a peut-être déjà 10 ou un peu plus, c'était pokemon or.



Peut être aussi a cause de l'horloge interne.....



Mais la pile de ma game cube fonctionne encore, et c'est aussi pour l'horloge interne.....



Bref j'en conclue qu'une pile qui sert pour compter le temps qui passe s'use plus vite qu'une pile qui maintient des données de sauvegarde.....



Après ce qui est vraiment chiant, c'est pour changer les piles. Obliger de se servir d'un fer a souder.....