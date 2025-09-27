profile
cyr
cyr
cyr > blog
durée des piles game boy?
Je viens de vérifier la présence ou non de mes sauvegardes de mes jeux de la game boy/color/advance.

Je suis étonné que mon premier jeux ayant une pile, wario Land 1, fonctionne encore, malgré 30 année.

Par contre, mon pokemon rubis et émeraude, leur pile est morte.

Mais elle serve juste pour l'horloge interne. Mes sauvegarde sont toujours là.

Bref la première pile qui a lâcher, il y a peut-être déjà 10 ou un peu plus, c'était pokemon or.

Peut être aussi a cause de l'horloge interne.....

Mais la pile de ma game cube fonctionne encore, et c'est aussi pour l'horloge interne.....

Bref j'en conclue qu'une pile qui sert pour compter le temps qui passe s'use plus vite qu'une pile qui maintient des données de sauvegarde.....

Après ce qui est vraiment chiant, c'est pour changer les piles. Obliger de se servir d'un fer a souder.....
    posted the 09/27/2025 at 12:15 PM by cyr
    comments (5)
    micheljackson posted the 09/27/2025 at 12:31 PM
    C'est facile à faire, en utilisant du flux pour souder ça va tout seul.
    e3ologue posted the 09/27/2025 at 01:05 PM
    Je me suis posé la même question il y a quelque jour, ma sauvegarde de Pokémon Bleu est toujours intacte, quand la pile de ma version Argent est morte.

    Apparemment avec un cutter et du scotch ça marche.
    cyr posted the 09/27/2025 at 01:18 PM
    e3ologue ouais je veux bien te croire. Mais interdiction de faire tomber la carrouche. Sous peine d'un reset de la sauvegarde.
    e3ologue posted the 09/27/2025 at 01:20 PM
    cyr non parce qu'il y a des pattes métaliques qui retiennent la cartouche, le scotch c'est plus par sécurité, le point de soudure d'origine est microscopique.
    micheljackson posted the 09/27/2025 at 01:21 PM
    e3ologue
    "un cutter et du scotch"
    Ce travail de sagouin
