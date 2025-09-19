profile
name : Super Mario Galaxy 1+2
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
Super Mario Galaxy 1 + 2 : quelques infos sur le Mode Assist
Avec la dernière vidéo publié sur la chaine officiel de Nintendo of America, on en apprend plus sur le nouveau Mode Assist qui sera présent dans Mario Galaxy 1 et 2.

En gros vous commencerez toujours avec le double de vie(6 au lieu de 3).
Et cas de chute, en échange de 1 point de vie, Mario sera automatiquement ramener sur la plate-forme d'origine.

De quoi rendre l'expérience plus souple et moins frustrante pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête



A partir de 4 minutes 43
    posted the 09/19/2025 at 06:32 AM by ouroboros4
    cyr posted the 09/19/2025 at 06:39 AM
    Si tu veux pas perdre, suffit de pas jouer....



    Ça me rend fou les assistances qui sont faite.

    Sur ness, snes etc tu en chier , mais quand tu réussissait, ben c'était jouissifs.

    Maintenant quand on démarre un jeux, faut tous désactiver, sinon lol.
    hypermario posted the 09/19/2025 at 06:45 AM
    cyr Sur NES on jouer a mario a 2D, Maintenant les gosses de 6/7 ans doivent obligatoirement se farcir la gestion du stick analogique avec camera + repere spacial ? surtout dans mario galaxy ou tu a des mini planete.
    Serieusement, pour un mario, le mode assist c'est super, mais ce n'est pas destiné a toi c'est tout.
    akinen posted the 09/19/2025 at 06:57 AM
    cyr y’a des gens qui ont 6 ans, qui sont handicapés, qui jouent peu aux jeux vidéos ou qui vont se découvrir une nouvelle passion. Faut bien commencer quelque part.

    C’est pour eux que c’est destiné.
    shinz0 posted the 09/19/2025 at 07:00 AM
    akinen Pas faux, on l’oublie souvent
    parrain59 posted the 09/19/2025 at 07:04 AM
    cyr Sur NES la plupart des jeux étaient trop durs et frustrants, souvent on ne dépassait jamais les premiers niveaux.

    Ici on a le choix, ça ne changera rien à ton expérience de jeu et ça permettra à d'autres de découvrir ( et de finir) ces 2 chefs d'oeuvre. Tout le monde est content
    akinen posted the 09/19/2025 at 07:11 AM
    shinz0 quand j’étais petit, le fait de finir un jeu était une légende urbaine.

    On pensait que c’était infini comme les jeux électroniques de l’époque. Quand on est pas versé dans le domaine, y’a pleins d’info que l’on a pas. Faut laisser leur passion grandir.

    Ma fille jouait à Léa passion et autre animal crossing sur DS. Là elle joue à hollow knight parce que Silksong auquel je joue est trop beau (c’est une artiste)
    cyr posted the 09/19/2025 at 08:02 AM
    hypermario akinen parrain59

    J'espère que les aides sont pas activé par défaut.

    J'ai pas compris tous de suite dans mario kart world que l'assistance étais activé par défaut. Du coup je comprenais pas pourquoi je pouvais pas faire du hors piste
    akinen posted the 09/19/2025 at 08:09 AM
    cyr ouais c’est nul dans Mario kart
    gaeon posted the 09/19/2025 at 09:03 AM
    Je suis très partagé sur le sujet, je pense que quand j'étais gamin, j'aimais bien qu'un jeu me résiste. Pour la durée de vie et le plaisir éventuel de finir par triompher.

    Néanmoins je pense qu'il y a des gosses moins patients et dont le temps de jeu est particulièrement chronométré. Les adultes aussi d'ailleurs peuvent être impatients et manquer de temps. Pas simple donc, pouvoir moduler la difficulté est bon move, tout est dans le dosage ?
    cyr posted the 09/19/2025 at 09:16 AM
    gaeon moins patient, ou juste pas bon.

    J'ai toujours eu un véritable plaisir a me débloquer d'un jeux tous seul a l'époque.

    Et tous ça m'a rendu meilleur.

    Il y a même parfois des solutions qui me sont parvenu en rêve.

    Tu te réveil, mince ça j'ai pas essayer.

    C'est ce plaisir la qui se perd ....

    Aujourd'hui finir un jeux, ça ne me procure plus rien. Parfois je suis même frustré de certaines fin, je me dit tous se bordel pour en arriver la.....


    A la limite je préfère que certains jeux ne se finissent pas.

    D'ailleurs les jeux que j'apprecie, je les finis pas forcément. Je prend mon temps. Comme donkey Kong. Je prends le temps de pas arriver trop vite a la fin. Je savoure chaque instant. Comme ci c'etais le dernier. Bon va falloir que j'avance quand même. Avant qu'il y ai d'autre jeux qui me prendront du temps.


    Mais bon quand on a connu le jeux video dans les années fin 80 début 90....

    Même les jeux type fps, pas de vie qui revient tous seul, munitions limité, pas de sauvegarde a tous bout de champ, et mourir signifié de recommencer le niveau du début.....
    wickette posted the 09/19/2025 at 09:36 AM
    Un mode assist sur un mario..ils sont vraiment à l’ouest ces temps-ci
    jaybo posted the 09/19/2025 at 12:30 PM
    Je ne comprends pas où se sujet pourrait porter à débat. Avec les modes assistés, les jeux s'adressent à une plus large palette de personnes. Si vous n'en voulez pas, vous ne les activez pas, c'est tout. Et si quelqu'un d'autre l'utilise, ça n'est pas votre affaire, si ?

    Juste au cas où vous auriez manqué l'info, une fois que vous vous sentirez à l'aise sur votre vélo, vous avez le droit d'enlever les roulettes hein !
    losz posted the 09/19/2025 at 02:04 PM
    Déjà qu’il y a aucune difficulté dans les Galaxy, aucun intéret. C’est un peu comme dans DK Bananza ou Kirby, ils te mettent ca alors que les jeux de base il y a déjà 0 challenge.
