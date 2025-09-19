Avec la dernière vidéo publié sur la chaine officiel de Nintendo of America, on en apprend plus sur le nouveau Mode Assist qui sera présent dans Mario Galaxy 1 et 2.En gros vous commencerez toujours avec le double de vie(6 au lieu de 3).Et cas de chute, en échange de 1 point de vie, Mario sera automatiquement ramener sur la plate-forme d'origine.De quoi rendre l'expérience plus souple et moins frustrante pour ceux qui ne veulent pas se prendre la têteA partir de 4 minutes 43