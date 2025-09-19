Avec la dernière vidéo publié sur la chaine officiel de Nintendo of America, on en apprend plus sur le nouveau Mode Assist qui sera présent dans Mario Galaxy 1 et 2.
En gros vous commencerez toujours avec le double de vie(6 au lieu de 3).
Et cas de chute, en échange de 1 point de vie, Mario sera automatiquement ramener sur la plate-forme d'origine.
De quoi rendre l'expérience plus souple et moins frustrante pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête
A partir de 4 minutes 43
Ça me rend fou les assistances qui sont faite.
Sur ness, snes etc tu en chier , mais quand tu réussissait, ben c'était jouissifs.
Maintenant quand on démarre un jeux, faut tous désactiver, sinon lol.
Serieusement, pour un mario, le mode assist c'est super, mais ce n'est pas destiné a toi c'est tout.
C’est pour eux que c’est destiné.
Ici on a le choix, ça ne changera rien à ton expérience de jeu et ça permettra à d'autres de découvrir ( et de finir) ces 2 chefs d'oeuvre. Tout le monde est content
On pensait que c’était infini comme les jeux électroniques de l’époque. Quand on est pas versé dans le domaine, y’a pleins d’info que l’on a pas. Faut laisser leur passion grandir.
Ma fille jouait à Léa passion et autre animal crossing sur DS. Là elle joue à hollow knight parce que Silksong auquel je joue est trop beau (c’est une artiste)
J'espère que les aides sont pas activé par défaut.
J'ai pas compris tous de suite dans mario kart world que l'assistance étais activé par défaut. Du coup je comprenais pas pourquoi je pouvais pas faire du hors piste
Néanmoins je pense qu'il y a des gosses moins patients et dont le temps de jeu est particulièrement chronométré. Les adultes aussi d'ailleurs peuvent être impatients et manquer de temps. Pas simple donc, pouvoir moduler la difficulté est bon move, tout est dans le dosage ?
J'ai toujours eu un véritable plaisir a me débloquer d'un jeux tous seul a l'époque.
Et tous ça m'a rendu meilleur.
Il y a même parfois des solutions qui me sont parvenu en rêve.
Tu te réveil, mince ça j'ai pas essayer.
C'est ce plaisir la qui se perd ....
Aujourd'hui finir un jeux, ça ne me procure plus rien. Parfois je suis même frustré de certaines fin, je me dit tous se bordel pour en arriver la.....
A la limite je préfère que certains jeux ne se finissent pas.
D'ailleurs les jeux que j'apprecie, je les finis pas forcément. Je prend mon temps. Comme donkey Kong. Je prends le temps de pas arriver trop vite a la fin. Je savoure chaque instant. Comme ci c'etais le dernier. Bon va falloir que j'avance quand même. Avant qu'il y ai d'autre jeux qui me prendront du temps.
Mais bon quand on a connu le jeux video dans les années fin 80 début 90....
Même les jeux type fps, pas de vie qui revient tous seul, munitions limité, pas de sauvegarde a tous bout de champ, et mourir signifié de recommencer le niveau du début.....
Juste au cas où vous auriez manqué l'info, une fois que vous vous sentirez à l'aise sur votre vélo, vous avez le droit d'enlever les roulettes hein !