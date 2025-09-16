HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Metroid Prime 4 Collector edition
Bon ben il apparait que Nintendo ne veuille plus du tout s'embarrasser avec des versions collectors de ces jeux.

Puisqu'il n'y aura pas de pack collector juste quelques goodies qui accompagneront la version du jeu.

Alors on sourit un peu car on comprends que les dits goodies auraient pu être contenus dans un packs collector:

en cadeau à l'achat un porte clé Metroid Prime (dans le store Nintendo pas de réduc tout est au prix fort donc faut faire passer la pilule)

Donc dans ce qui constitue un "lot" de goodies vous pourrez obtenir:

Ce pack inclut le jeu Metroid Prime 4: Beyond, un tapis de bureau et un set d'autocollants holographiques.

Tapis de bureau Metroid Prime 4: Beyond
Matières :
100 % polyester (recto) et caoutchouc noir (verso)
Dimensions : 61 × 35 × 0,15 cm

Set d'autocollants holographiques Metroid Prime 4: Beyond
Dimensions :
environ 10,5 × 14,8 cm chacun

On comprends tout de suite que cela rappelle exactement ce qu'ils ont fait avec Xenoblade X Switch, pas de collector mais un pack, les acheteurs recevront un carton avec le jeu , le tapis souris et les cartes holographiques.
en fait à y regarder il manque juste un artbook au tout et l'emballage collector pour parler d'un vrai collector.

https://store.nintendo.fr/fr/Metroid-prime-4-beyond?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=Metroid%7Csoftware%7CRYI%7Cm_id_0fa0f14905&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=pokemonlegendsza%7Csoftware%7Cpreorder%7Cm_id_f2314etgo1
    posted the 09/16/2025 at 09:52 AM by newtechnix
    comments (14)
    ouroboros4 posted the 09/16/2025 at 09:54 AM
    Comme je l'ai dit ya quelques jours.
    Les collector Nintendo cets fini
    Maintenant ce sont des montagnes de goodies vendu au prix fort avec le jeu sur la boutique de Nintendo
    newtechnix posted the 09/16/2025 at 09:58 AM
    C'est toujours dommage de le préciser mais Nintendo en difficulté avec sa Wii U est revenu avec plein de bonnes intentions.

    Aujourd'hui, avec le mega succès de la Switch, plus rien à foutre, les prix qui tourne le dos à son public normalement populaire, les GKC, la fin des collectors, l'anniversaire des 40 de Mario pas très inspiré... ils peuvent lancer une console sans un vrai Mario et sans Zelda
    newtechnix posted the 09/16/2025 at 09:59 AM
    ouroboros4
    shinz0 posted the 09/16/2025 at 10:07 AM
    "Nintendo ne veuille plus du tout s'embarrasser avec des versions collectors de ces jeux"
    Ou peut-être que Nintendo n'a pas confiance sur le jeu ou qu'ils s'attendent à un moindres succès par rapport à d'autres licences
    icebergbrulant posted the 09/16/2025 at 10:28 AM
    Nintendo a surtout compris que les revendeurs de collectors se sont gavés sur leur dos depuis des années
    krusty79 posted the 09/16/2025 at 10:39 AM
    icebergbrulant Alors Tu as raison sur les scalpeurs mais je pense que Nintendo n'en a absolument rien a foutre de ce que font les gens de leurs marchandises une fois la carte bleu passée...
    icebergbrulant posted the 09/16/2025 at 10:47 AM
    krusty79 Tu as sans doute raison mais bon au moins ça fait plaisir de voir les scalpers en jachère
    newtechnix posted the 09/16/2025 at 10:47 AM
    icebergbrulant krusty79 Je crois simplement qu'avec "SON" propre site de vente, Nintendo fait surtout de l'ombre à distribution.
    idd posted the 09/16/2025 at 11:09 AM
    ils ont tellement géré comme des nuls les collectors de Xenoblade 3, ils laissent tomber pour ne plus faire éclater au monde entier leur incompétence.....
    krusty79 posted the 09/16/2025 at 11:16 AM
    newtechnix Perso, je n'irais pas d'office le prix conseillé sur leur site pour avoir un tapis de souris, un porte-clé et des autocollants.
    giru posted the 09/16/2025 at 11:26 AM
    Quel enfer... J'espère vraiment qu'ils n'ont pas totalement foiré en optimisant le gameplay pour la souris au détriment de la manette.

    Du coup pas de version collector pour moi. Un tapis de souris pour moi ça donne bien que dans la poubelle. J'ai pris les amiibo par contre
    newtechnix posted the 09/16/2025 at 11:27 AM
    krusty79 en fait pour le coup le tapis souris ets collector car vendu absolument pas autre part...par contre les autocollants holographiques peuvent être offert chez les Fnacs ou Micromania
    krusty79 posted the 09/16/2025 at 11:31 AM
    newtechnix On ne parle pas de collector pour ce genre d'article générique, c'est un goodies tout au plus.
    ducknsexe posted the 09/16/2025 at 11:43 AM
    Day one Le Jeu de base + l artbook Metroid Prime 1–3: A Visual Retrospective cher amazon le 28 octobre 2025.

    Je laisse les goodies generer par I. A sur le store Nintendo a d autres
