Bon ben il apparait que Nintendo ne veuille plus du tout s'embarrasser avec des versions collectors de ces jeux.Puisqu'il n'y aura pas de pack collector juste quelques goodies qui accompagneront la version du jeu.Alors on sourit un peu car on comprends que les dits goodies auraient pu être contenus dans un packs collector:en cadeau à l'achat un porte clé Metroid Prime (dans le store Nintendo pas de réduc tout est au prix fort donc faut faire passer la pilule)100 % polyester (recto) et caoutchouc noir (verso)Dimensions : 61 × 35 × 0,15 cmenviron 10,5 × 14,8 cm chacunOn comprends tout de suite que cela rappelle exactement ce qu'ils ont fait avec Xenoblade X Switch, pas de collector mais un pack, les acheteurs recevront un carton avec le jeu , le tapis souris et les cartes holographiques.en fait à y regarder il manque juste un artbook au tout et l'emballage collector pour parler d'un vrai collector.https://store.nintendo.fr/fr/Metroid-prime-4-beyond?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=Metroid%7Csoftware%7CRYI%7Cm_id_0fa0f14905&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=pokemonlegendsza%7Csoftware%7Cpreorder%7Cm_id_f2314etgo1