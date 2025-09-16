Bon ben il apparait que Nintendo ne veuille plus du tout s'embarrasser avec des versions collectors de ces jeux.
Puisqu'il n'y aura pas de pack collector juste quelques goodies qui accompagneront la version du jeu.
Alors on sourit un peu car on comprends que les dits goodies auraient pu être contenus dans un packs collector:
en cadeau à l'achat un porte clé Metroid Prime (dans le store Nintendo pas de réduc tout est au prix fort donc faut faire passer la pilule)
Donc dans ce qui constitue un "lot" de goodies vous pourrez obtenir:
Ce pack inclut le jeu Metroid Prime 4: Beyond, un tapis de bureau et un set d'autocollants holographiques.
Tapis de bureau Metroid Prime 4: Beyond
Matières :
100 % polyester (recto) et caoutchouc noir (verso)
Dimensions : 61 × 35 × 0,15 cm
Set d'autocollants holographiques Metroid Prime 4: Beyond
Dimensions :
environ 10,5 × 14,8 cm chacun
On comprends tout de suite que cela rappelle exactement ce qu'ils ont fait avec Xenoblade X Switch, pas de collector mais un pack, les acheteurs recevront un carton avec le jeu , le tapis souris et les cartes holographiques.
en fait à y regarder il manque juste un artbook au tout et l'emballage collector pour parler d'un vrai collector.
https://store.nintendo.fr/fr/Metroid-prime-4-beyond?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=Metroid%7Csoftware%7CRYI%7Cm_id_0fa0f14905&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=pokemonlegendsza%7Csoftware%7Cpreorder%7Cm_id_f2314etgo1
Les collector Nintendo cets fini
Maintenant ce sont des montagnes de goodies vendu au prix fort avec le jeu sur la boutique de Nintendo
Aujourd'hui, avec le mega succès de la Switch, plus rien à foutre, les prix qui tourne le dos à son public normalement populaire, les GKC, la fin des collectors, l'anniversaire des 40 de Mario pas très inspiré... ils peuvent lancer une console sans un vrai Mario et sans Zelda
Ou peut-être que Nintendo n'a pas confiance sur le jeu ou qu'ils s'attendent à un moindres succès par rapport à d'autres licences
Du coup pas de version collector pour moi. Un tapis de souris pour moi ça donne bien que dans la poubelle. J'ai pris les amiibo par contre
Je laisse les goodies generer par I. A sur le store Nintendo a d autres