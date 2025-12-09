accueil
ouroboros4
> blog
Nintendo et les motos : une histoire d'amour?
Des fois on se demande quand même
tags :
posted the 09/12/2025 at 06:11 PM by ouroboros4
ouroboros4
comments (
10
)
e3ologue
posted
the 09/12/2025 at 06:15 PM
La planète dans Metroid 2 est une ref à une moto japonaise
ducknsexe
posted
the 09/12/2025 at 06:26 PM
Ouais samus conduit une moto Ducati
kikoo31
posted
the 09/12/2025 at 06:26 PM
t'as quoi contre les motos ?
thekingofpop
posted
the 09/12/2025 at 06:34 PM
Bouuuu vos vielles motos
Les Batmoto = les meilleurs
cyr
posted
the 09/12/2025 at 06:40 PM
kikoo31
rien contre les moto. Par contre pour les motard, quand ils commenceront a respecté le code de la route, peut-être ils feront des vieux OS.....au lieu de finir sur une chaise roulante pour ceux qui on eu de la "chance".
La route n'est pas un circuit, et les motard ne sont en aucun cas prioritaire. Donc arrêter de klaxonner a tous vas, arrêter de rouler en warning, arrêter de vous coller derriere les voiture dans l'angle mort....et j'en oublie.
J'ai vu trop de motard par terre, le plus souvent parce qu'ils s'imaginent etre invincible.
Vivement des radars pour les motards.
kikoo31
posted
the 09/12/2025 at 06:41 PM
cyr
ah pour le coup,d'accord
Mais ils sont pas tous comme ça
unpeu
posted
the 09/12/2025 at 06:43 PM
c'est surtout les japonais qui ont une passion pour les motos.
????️ 1. Une culture moto profondément ancrée
Depuis les années 1950, le Japon est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de motos avec des marques emblématiques comme :
Honda
Yamaha
Suzuki
Kawasaki
Ces marques ont non seulement popularisé la moto au Japon, mais aussi à l’international, en proposant des modèles puissants, fiables et abordables.
???? 2. La moto dans la culture populaire japonaise
La moto est un symbole fort dans la culture visuelle japonaise, qu’on retrouve notamment dans :
Les mangas et les animés :
Akira (la moto de Kaneda est devenue une icône mondiale)
Great Teacher Onizuka (le passé de bosozoku du personnage)
RideBack (anime mêlant danse et motos futuristes)
Les films et dramas japonais
La moto y est souvent associée à la jeunesse, la liberté, ou la rébellion.
???? 3. Les Bosozoku : gangs de motards japonais
Pendant des décennies, les Bosozoku ont fait partie du paysage japonais :
Ce sont des groupes de jeunes motards souvent vêtus d’uniformes exagérés.
Leur style de conduite bruyant et ostentatoire s’inscrivait dans une forme de rébellion contre la société ultra-conformiste japonaise.
Bien que leur présence ait fortement diminué, leur esthétique continue d’influencer la culture moto au Japon.
????️ 4. Un art de la personnalisation
Au Japon, la moto est un support d’expression artistique :
Custom culture très poussée, mêlant wabi-sabi (beauté de l’imperfection) et souci du détail.
De nombreux artisans japonais créent des motos sur-mesure, souvent minimalistes, inspirées du café racer, bobber, ou du style JDM (Japanese Domestic Market).
????️ 5. Une géographie favorable aux motards
Le Japon offre des routes incroyables pour la moto :
Routes de montagne sinueuses (comme les routes du Mont Fuji ou les cols d’Hakone)
Paysages variés (mer, montagnes, forêts)
Une infrastructure routière de haute qualité
❤️ 6. La moto comme mode de vie
Au-delà du véhicule, pour beaucoup de Japonais, la moto représente :
Un moyen d’évasion dans une société souvent perçue comme stressante.
Un lifestyle, fait de liberté, solitude, camaraderie et nature.
Une passion vécue dans le respect, avec une grande attention au matériel et au style.
akinen
posted
the 09/12/2025 at 07:19 PM
unpeu
exact
skk
posted
the 09/12/2025 at 08:35 PM
T as oublié Wario dans smash bros
opthomas
posted
the 09/13/2025 at 12:06 AM
unpeu
Je me permet lol j'aurais fais mon commentaire comme ça
