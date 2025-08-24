profile
Death Stranding 2
9
Likers
name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
other versions : PC -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1146
visites since opening : 1815165
obi69 > blog
all
2ème avis pour Death Stranding : ça tape encore plus fort


Avis synthétique rédigé par un gros fan de Kojima de la 1ère heure, Iglou38, pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/death-stranding-2-on-the-beach-14657.php



Pour bien comprendre à quel point Death Stranding 2 est une déception, il faut savoir que je suis un fan de Kojima : il m'a appris à voir le jeu vidéo autrement que comme un simple amusement ; un artiste avec des œuvres imparfaites, mais qui avait toujours une vraie proposition...






Pour ce Death Stranding 2, je ne vois pas la proposition, je vois la suite d'une œuvre en mode automatique, vidée de tout substance. Le fait même de marcher, qui était au centre du premier jeu - et un acte de foi aussi bien pour Sam que pour le joueur -, est ici totalement vide de sens, remplacé par des promenades sans anicroche, ou tout simplement un jeu où conduire va devenir votre principal outil.




Une œuvre qui ne va jamais bousculer le joueur tant dans son gameplay que dans son écriture, où il faut bien se l'avouer : Kojima n'a rien à raconter, lui qui jouait avec nos attentes, sur ce "qu'était une suite"... Rien de tout ça ici, à part la désagréable sensation de voir un auteur se faire plaisir en tournant avec des stars du cinéma, mais en oubliant tout ce qui faisait la richesse de ses jeux. J'abandonne, et je pose la manette avant la fin du jeu... Du jamais-vu.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/death-stranding-2-on-the-beach-14657.php
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/24/2025 at 02:52 PM by obi69
    comments (12)
    azaz posted the 08/24/2025 at 03:32 PM
    et encore un qui confirme ce que je dis depuis plusieurs semaines..Ils vont commencer à comprendre et à l'intégrer. Merci pour ton test et ton avis qui est bien réelle.
    kiryukazuma posted the 08/24/2025 at 03:57 PM
    Je suis un énorme fan de Kojima, surtout à l'époque de Snatcher et Policenauts, puis évidemment de MGS... je n'ai pas réussi à crocher au premier Death Stranding (je l'ai recommencé 3 fois...), je n'ai donc même pas acheté le 2...

    J'avoue être frustré car j'ai envie de connaître et j'aime le réalisateur, mais le temps change aussi des choses.... je préfère ne pas m'énerver...

    C'est un peu la même avec Square Enix depuis quelques années...
    onimusha posted the 08/24/2025 at 04:07 PM
    kiryukazuma
    pour square le probléme cést en parti l overdose de jeux d'action avec un
    ''ff style'' des temps de déveleppement trop long et une vision sans âme de ce qu'est un ff notament son point fort historique outre le gameplay : l'histoire. C'a ne fait plus rêver un ff (en tous cas pour moi). Pour kojima il faut qu'il redescende sur terre et ce remette en question ces fanboys ne vont pas éternellemnt lui pardonner ces erreurs de casting...
    solarr posted the 08/24/2025 at 05:33 PM
    Que idée zero redevienne idéaux.
    Passer de MGS à un 2ème ennui Mortel, Death boring, est-il arrivé à la limite ? qu'il fasse des films, il pourra mieux exposer sa vision, si tant est qu'il en ait encore une.

    Il faudrait aussi qu'il baisse le menton d'un ton et qu'il soit plus souriant : trop péteux à mon goût.
    solarr posted the 08/24/2025 at 05:40 PM
    Mais bon, c'est à cause de l'idolâtrie des fans cachés derrière des testeurs de jeux entraînant une horde déchaînée : c'était l'adolescence avant l'obsolescence. On est plus ou moins tous passé par là.
    spectre posted the 08/24/2025 at 05:45 PM
    Comme quoi les goûts et couleurs lol. Je dois aimer ce qui va a l'opposé de l'opinion publique générale. Déjà principalement joueur Xbox (premier décalage loll), je ne suis pas fan de Kojima j'ai fait que les deux premier métal gear de l'époque mais je passe un bon moment sur DS2. Ce qui est le plus comique dans l'histoire c'est de se prendre à se détendre a faire le truc le plus chiant des open world, les livraisons avec la playlist du jeu... L'histoire aussi je la trouve sympa, celle du 1 en tout cas je suis pas assez loin dans le deux mais j'aime. Peut être qu'être père aide a apprécier certains passage aussi.
    Bon jeu à tous
    solarr posted the 08/24/2025 at 05:48 PM
    spectre oui, le mindset compte aussi. Déconnecter peut avoir du sens.
    hebuspsa posted the 08/24/2025 at 06:09 PM
    Perso je suis à 69h de jeux. J’ai adoré le premier et je prend beaucoup de plaisir sur le 2. Des heures à faire des livraison à me balader…à construire des routes. J’ai du mal à l’expliquer mais ce jeux a une embiance particulière qui me détend….et puis techniquement, je joues sur Ps5 pro et je prend le temps d’admirer les décors
    Les goûts et les couleurs
    cyr posted the 08/24/2025 at 07:10 PM
    hebuspsa jouer pour juste regarder des décors...perso ça mets jamais arrivée. Sauf quand il y a un bug .


    spectre déjà, c'est très bien que tu suive pas la masse. Tu va la ou tu trouve ton compte. Il y a rien a dire.

    Et perso la ps4 c'était bien, mais bien content d'être passer sur xbox série X (ma première xbox) . Quand je vois les annonces, enfin les manque d'annonce sur ps5....et bien content car starfield, j'aurai pas pu le faire sinon.
    maxx posted the 08/24/2025 at 07:33 PM
    hebuspsa J'ai aussi adoré le premier et je passe actuellement un excellent moment sur le 2.
    Comme tu le dis, il y a quelque chose avec cette licence qui est particulier. On peut ne pas accrocher, le principe n'est pas pour tout le monde, mais y a beaucoup de choses a aimer dans ce jeu. Et tu parles des décors, oui c'est un element important et on passe du temps a les observer car justement l'intérêt du jeu sont les trajets et de se faire un chemin dans ce décors là où dans beaucoup de jeu, l'Open world est juste quelque chose qu'on traverse pour arriver a sa mission. Le jeu est magnifique et moi qui adore la rando, franchement j'apprécie vraiment le travail sur les décors et leur grandeur, il y a énormément de nouvelles armes et objets a utiliser pour varier ses approches, de nouveaux ennemis, de nouvelles conditions a prendre en compte. Non vraiment c'est une digne suite. Je suis très content que malgré le public plutôt limité de cette licence atypique, on est eu droit à cette suite avec les mêmes moyens que le premier.

    Alors oui beaucoup ne vont pas aimer mais aussi beaucoup aiment.
    Bon jeu a toi spectre
    kiryukazuma posted the 08/24/2025 at 07:50 PM
    onimusha très bon résumé
    onimusha posted the 08/24/2025 at 08:32 PM
    kiryukazuma
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo