Pour bien comprendre à quel point Death Stranding 2 est une déception, il faut savoir que je suis un fan de Kojima : il m'a appris à voir le jeu vidéo autrement que comme un simple amusement ; un artiste avec des œuvres imparfaites, mais qui avait toujours une vraie proposition...

Pour ce Death Stranding 2, je ne vois pas la proposition, je vois la suite d'une œuvre en mode automatique, vidée de tout substance. Le fait même de marcher, qui était au centre du premier jeu - et un acte de foi aussi bien pour Sam que pour le joueur -, est ici totalement vide de sens, remplacé par des promenades sans anicroche, ou tout simplement un jeu où conduire va devenir votre principal outil.

Une œuvre qui ne va jamais bousculer le joueur tant dans son gameplay que dans son écriture, où il faut bien se l'avouer : Kojima n'a rien à raconter, lui qui jouait avec nos attentes, sur ce "qu'était une suite"... Rien de tout ça ici, à part la désagréable sensation de voir un auteur se faire plaisir en tournant avec des stars du cinéma, mais en oubliant tout ce qui faisait la richesse de ses jeux. J'abandonne, et je pose la manette avant la fin du jeu... Du jamais-vu.