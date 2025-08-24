Avis synthétique rédigé par un gros fan de Kojima de la 1ère heure, Iglou38, pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/death-stranding-2-on-the-beach-14657.php
Pour bien comprendre à quel point Death Stranding 2 est une déception, il faut savoir que je suis un fan de Kojima : il m'a appris à voir le jeu vidéo autrement que comme un simple amusement ; un artiste avec des œuvres imparfaites, mais qui avait toujours une vraie proposition...
Pour ce Death Stranding 2, je ne vois pas la proposition, je vois la suite d'une œuvre en mode automatique, vidée de tout substance. Le fait même de marcher, qui était au centre du premier jeu - et un acte de foi aussi bien pour Sam que pour le joueur -, est ici totalement vide de sens, remplacé par des promenades sans anicroche, ou tout simplement un jeu où conduire va devenir votre principal outil.
Une œuvre qui ne va jamais bousculer le joueur tant dans son gameplay que dans son écriture, où il faut bien se l'avouer : Kojima n'a rien à raconter, lui qui jouait avec nos attentes, sur ce "qu'était une suite"... Rien de tout ça ici, à part la désagréable sensation de voir un auteur se faire plaisir en tournant avec des stars du cinéma, mais en oubliant tout ce qui faisait la richesse de ses jeux. J'abandonne, et je pose la manette avant la fin du jeu... Du jamais-vu.
J'avoue être frustré car j'ai envie de connaître et j'aime le réalisateur, mais le temps change aussi des choses.... je préfère ne pas m'énerver...
C'est un peu la même avec Square Enix depuis quelques années...
pour square le probléme cést en parti l overdose de jeux d'action avec un
''ff style'' des temps de déveleppement trop long et une vision sans âme de ce qu'est un ff notament son point fort historique outre le gameplay : l'histoire. C'a ne fait plus rêver un ff (en tous cas pour moi). Pour kojima il faut qu'il redescende sur terre et ce remette en question ces fanboys ne vont pas éternellemnt lui pardonner ces erreurs de casting...
Passer de MGS à un 2ème ennui Mortel, Death boring, est-il arrivé à la limite ? qu'il fasse des films, il pourra mieux exposer sa vision, si tant est qu'il en ait encore une.
Il faudrait aussi qu'il baisse le menton d'un ton et qu'il soit plus souriant : trop péteux à mon goût.
Bon jeu à tous
Les goûts et les couleurs
spectre déjà, c'est très bien que tu suive pas la masse. Tu va la ou tu trouve ton compte. Il y a rien a dire.
Et perso la ps4 c'était bien, mais bien content d'être passer sur xbox série X (ma première xbox) . Quand je vois les annonces, enfin les manque d'annonce sur ps5....et bien content car starfield, j'aurai pas pu le faire sinon.
Comme tu le dis, il y a quelque chose avec cette licence qui est particulier. On peut ne pas accrocher, le principe n'est pas pour tout le monde, mais y a beaucoup de choses a aimer dans ce jeu. Et tu parles des décors, oui c'est un element important et on passe du temps a les observer car justement l'intérêt du jeu sont les trajets et de se faire un chemin dans ce décors là où dans beaucoup de jeu, l'Open world est juste quelque chose qu'on traverse pour arriver a sa mission. Le jeu est magnifique et moi qui adore la rando, franchement j'apprécie vraiment le travail sur les décors et leur grandeur, il y a énormément de nouvelles armes et objets a utiliser pour varier ses approches, de nouveaux ennemis, de nouvelles conditions a prendre en compte. Non vraiment c'est une digne suite. Je suis très content que malgré le public plutôt limité de cette licence atypique, on est eu droit à cette suite avec les mêmes moyens que le premier.
Alors oui beaucoup ne vont pas aimer mais aussi beaucoup aiment.
Bon jeu a toi spectre