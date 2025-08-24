profile
mrpopulus > blog
Résultat : Resident Evil 5 VS Resident Evil 6
Voici les résultats après quelques jours de votes :

[url]=https://goopics.net/i/qyswam][/url]

2 ème avec 18 votes

[url][/url]

1er avec 21 votes

- Resident Evil 6 remporte le duel mais de peu, malgré son nanarland extrême, il semble que son contenu plus généreux, 4 campagnes tout de même et son mode Mercenary vous a semble t-il plus séduit.

RE5 était plus "sérieux" et le cadre en Afrique en plus plu à certains, de même que les boss considérés comme bien meilleur. Honnêtement je pensais pas que le 6 s'imposerai face au 5 et même de peu mais des fois on est surpris !

Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !
    posted the 08/24/2025 at 12:55 PM by mrpopulus
    comments (8)
    cyr posted the 08/24/2025 at 01:13 PM
    Le 5, j'y ai joué un peu.
    Le 6 j'y ai joué un peu plus.

    Resident evil, c'était mieux avant le 4.
    Munitions limitée, inventaire limitée, plan fixe qui faisait flipper a certains moment.....

    C'est devenu bourrin.
    tab posted the 08/24/2025 at 02:02 PM
    cyr un peu comme god of war, il fallait changer le gameplay avant de perdre RE à jamais.
    Pareil, l'arrivée du 7 a fait un bien fou à la serie qui (re)commencait à s'enliser.
    jenicris posted the 08/24/2025 at 02:32 PM
    yukilin posted the 08/24/2025 at 03:16 PM
    Pour moi Resident Evil c'est perdu complètement durant l'arc 4,5 et 6.
    Le 7 a permis d'apporter une nouvelle vision avec notamment sa vue fps et un retour plus vers l'ambiance et l'ancienne formule, mais franchement on est quand même plus au niveau des anciens que sont les 3 premiers et code veronica. Un peu le 0 aussi malgré tout.
    J'attends énormément du 9, Requiem.
    pimoody posted the 08/24/2025 at 03:58 PM
    Le 5 à l’époque j’ai tellement trouver ça injouable et pas plaisant dès le début, alors que j’avais était happé par le 4 d’entrée sur Gamecube. J’ai pas compris comment ils sont passé du 4 au 5 comme ça.
    shadowmarshal posted the 08/24/2025 at 06:00 PM
    Bonjour, j’ai pas eu le temps de voter (j’ai vu trop tard l’article) mais je donne mon vote à RE5 qui est bien meilleur (selon moi que RE6)
    mrpopulus posted the 08/24/2025 at 06:03 PM
    shadowmarshal C'est trop tard, une prochaine fois ^^
    burningcrimson posted the 08/24/2025 at 11:12 PM
    La girafe qui se fait sucer à gagné, incroyable. Pourtant re5 est un bien meilleur jeu.
