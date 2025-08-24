Voici les résultats après quelques jours de votes :
2 ème avec 18 votes
1er avec 21 votes
- Resident Evil 6 remporte le duel mais de peu, malgré son nanarland extrême, il semble que son contenu plus généreux, 4 campagnes tout de même et son mode Mercenary vous a semble t-il plus séduit.
RE5 était plus "sérieux" et le cadre en Afrique en plus plu à certains, de même que les boss considérés comme bien meilleur. Honnêtement je pensais pas que le 6 s'imposerai face au 5 et même de peu mais des fois on est surpris !
Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !
posted the 08/24/2025 at 12:55 PM by mrpopulus
Le 6 j'y ai joué un peu plus.
Resident evil, c'était mieux avant le 4.
Munitions limitée, inventaire limitée, plan fixe qui faisait flipper a certains moment.....
C'est devenu bourrin.
Pareil, l'arrivée du 7 a fait un bien fou à la serie qui (re)commencait à s'enliser.
Le 7 a permis d'apporter une nouvelle vision avec notamment sa vue fps et un retour plus vers l'ambiance et l'ancienne formule, mais franchement on est quand même plus au niveau des anciens que sont les 3 premiers et code veronica. Un peu le 0 aussi malgré tout.
J'attends énormément du 9, Requiem.