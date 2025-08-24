Voici les résultats après quelques jours de votes :[url]=https://goopics.net/i/qyswam][/url][url][/url]- Resident Evil 6 remporte le duel mais de peu, malgré son nanarland extrême, il semble que son contenu plus généreux, 4 campagnes tout de même et son mode Mercenary vous a semble t-il plus séduit.RE5 était plus "sérieux" et le cadre en Afrique en plus plu à certains, de même que les boss considérés comme bien meilleur. Honnêtement je pensais pas que le 6 s'imposerai face au 5 et même de peu mais des fois on est surpris !Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !