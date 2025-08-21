C'est pas parfait mais ça tourne à peu près correctement ( sauf lors du lancé de flammes ).
Le DLSS provoque de sales artefacts sur les personnages, mais les décors statiques sont à peu près nets.
Pour avoir vu le jeu sur Xbox Serie X, les modèles et textures sont assez semblables, tout comme les effets de lumières, et Nanite est présent aussi, comme pour les autres versions.
C'est grosso modo la même version mais qui rame un peu plus et avec une résolution native très basse compensée plus ou moins efficacement par le DLSS.
posted the 08/21/2025 at 09:44 PM by donpandemonium
En mouvement, pr que ça pixelise autant, c'est que la resolution de travail avant application du DLSS est vraiment basse.
Et ils peuvent s'estimer heureux de pouvoir utiliser du DLSS, j'imagine meme pas la tronche que ça va avoir sur des Steam Deck and co si la resolution interne est du 400p
J’ai vu d’assez bons retours sur borderlands 4 pourtant j’ai pas trouvé ça dingue.
Autant le cronos j’ai regardé la vidéo sur mon écran 4K de télé et ça m’a pas du tout paru infâme.
Mais je pense que tu ne dois avoir des problèmes de vue
Pour Cronos, si on met de côté cette résolution terriblement basse, et les quelques chutes de framerate ( qui pourraient être corrigées ), le jeu est à peu près équivalent aux autres versions. J'ai pas compté les pixels de chaque texture, mais voilà, à vue d'oeil, c'est semblable.
On est loin de la version de Doom 2016 sur Switch qui était vraiment loin derrière les autres, autant en résolution que sur les détails graphiques.
En soit c’est ça qui faut faire, je trouve que les détails c’est le plus important, après je joue a bonne distance dans un salon donc forcément, je vois moins les défauts d’une faible résolution.