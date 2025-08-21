profile
Cronos : The New Dawn
1
Likers
name : Cronos : The New Dawn
platform : PC
editor : N.C
developer : Bloober Team
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
donpandemonium
12
Likes
Likers
donpandemonium
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 59
visites since opening : 141754
donpandemonium > blog
Cronos The New Dawn / gameplay Switch 2


C'est pas parfait mais ça tourne à peu près correctement ( sauf lors du lancé de flammes ).

Le DLSS provoque de sales artefacts sur les personnages, mais les décors statiques sont à peu près nets.

Pour avoir vu le jeu sur Xbox Serie X, les modèles et textures sont assez semblables, tout comme les effets de lumières, et Nanite est présent aussi, comme pour les autres versions.

C'est grosso modo la même version mais qui rame un peu plus et avec une résolution native très basse compensée plus ou moins efficacement par le DLSS.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 08/21/2025 at 09:44 PM by donpandemonium
    comments (11)
    51love posted the 08/21/2025 at 10:00 PM
    Ils auraient peut etre du baisser un peu plus les effets et augmenter la resolution interne.

    En mouvement, pr que ça pixelise autant, c'est que la resolution de travail avant application du DLSS est vraiment basse.

    Et ils peuvent s'estimer heureux de pouvoir utiliser du DLSS, j'imagine meme pas la tronche que ça va avoir sur des Steam Deck and co si la resolution interne est du 400p
    losz posted the 08/21/2025 at 10:21 PM
    Bordel la gueule du truc, c'est de la ps3..
    cyr posted the 08/22/2025 at 05:50 AM
    losz faut peut-être pas exagéré, plutôt de la ps1 non?
    cyr posted the 08/22/2025 at 05:51 AM
    losz faut peut-être pas exagéré, plutôt de la ps1 non?
    seb84 posted the 08/22/2025 at 07:06 AM
    C'est pas de la PS4 Pro
    darkwii posted the 08/22/2025 at 09:12 AM
    Cyr non de la GameBoy
    geralttw posted the 08/22/2025 at 11:53 AM
    Comme quoi, chacun a une différence de tolérance et de point de vue entre chaque jeux.
    J’ai vu d’assez bons retours sur borderlands 4 pourtant j’ai pas trouvé ça dingue.
    Autant le cronos j’ai regardé la vidéo sur mon écran 4K de télé et ça m’a pas du tout paru infâme.
    zboubi480 posted the 08/22/2025 at 11:55 AM
    Si c'est le même rendu sur Xbox Series X, je passe mon chemin

    Mais je pense que tu ne dois avoir des problèmes de vue
    donpandemonium posted the 08/22/2025 at 01:26 PM
    Geralttw Pareil j'ai regardé Borderlands 4 et je l'ai trouvé pas fameux. Les textures sont assez grossières, la modélisation à la serpe... Mais après tout je trouvais les précédents Borderlands pas très jolis non plus et même le 4 sur les consoles de salon me laisse indifférent...

    Pour Cronos, si on met de côté cette résolution terriblement basse, et les quelques chutes de framerate ( qui pourraient être corrigées ), le jeu est à peu près équivalent aux autres versions. J'ai pas compté les pixels de chaque texture, mais voilà, à vue d'oeil, c'est semblable.
    On est loin de la version de Doom 2016 sur Switch qui était vraiment loin derrière les autres, autant en résolution que sur les détails graphiques.
    snave posted the 08/22/2025 at 02:06 PM
    losz non c'est de la PS2.
    geralttw posted the 08/22/2025 at 03:15 PM
    donpandemonium Ben j’ai littéralement tcheck la vidéo Switch 2 puis gameplay promo ( Xbox je crois ) d’affilé sur mon ma Big 55 pouces et ça a l’air effectivement d’être similaire en dehors de la res et frame rate.
    En soit c’est ça qui faut faire, je trouve que les détails c’est le plus important, après je joue a bonne distance dans un salon donc forcément, je vois moins les défauts d’une faible résolution.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo