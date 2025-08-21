C'est pas parfait mais ça tourne à peu près correctement ( sauf lors du lancé de flammes ).Le DLSS provoque de sales artefacts sur les personnages, mais les décors statiques sont à peu près nets.Pour avoir vu le jeu sur Xbox Serie X, les modèles et textures sont assez semblables, tout comme les effets de lumières, et Nanite est présent aussi, comme pour les autres versions.C'est grosso modo la même version mais qui rame un peu plus et avec une résolution native très basse compensée plus ou moins efficacement par le DLSS.