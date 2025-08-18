profile
Mafia : The Old Country
1
Likers
name : Mafia : The Old Country
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : N.C
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 797
visites since opening : 1599672
yanssou > blog
all
[Avis rapide] Mafia The Old Country
Avis Rapide


Mafia The Old Country n’est pas mauvais, mais il aurait pu être bien meilleur et bien plus ambitieux. Le titre brille par son ambiance, la retranscription de la Sicile est bien travaillée jusqu’au moindre petit détail, on est réellement transporté dans cet univers de la mafia.
Bien que trop prévisible, son scénario reste efficace, 14 chapitres compose une histoire qui ressemble un peu trop au tout premier Mafia.

The Old Country reste un mafia trop timide, son gameplay est son point faible, l’impression que Hangar 13 n’a pas voulu en faire plus que ça , c’est terriblement basique. Les gun fight sont mou, lent et sans saveur, l’infiltration l’est tout autant avec une IA à l’ouest, et je ne parlerais même pas de la mauvaise idée des combats au couteau qui sont très répétitif.

Sur le papier, le cadre de la Sicile est un terrain de jeu parfait pour The Old Country , mais Hangar 13 a préféré miser sur des vielles mécaniques datées , avec des séquences beaucoup trop scriptée et un semi monde ouvert vide.

Agréable que pour son ambiance et son scénario (et encore la fin peut diviser) Mafia The Old Country aurait pu être bien meilleur, et un changement de moteur ne suffit pas.


Les Plus

- Son ambiance
- Son scenario et ces personnages
- Très beau graphiquement
- Le doublage Vo et Vf
- Des anecdotes fort sympathique

Mais

- Des gun fight pas très passionnant et une Ia à l’ouest
- Beaucoup trop de mission d’infiltration et des mécaniques datés
- Les duels de boss au couteau , une très mauvaise idée
- Beaucoup trop scripté
- Pas beaucoup d’armes a feu
- Une bande son trop timide
- Trop court et une fin catastrophique

6,5/10
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    tynokarts
    posted the 08/18/2025 at 05:08 PM by yanssou
    comments (9)
    mibugishiden posted the 08/18/2025 at 05:20 PM
    Fin catastrophique en quel sens ?

    Et le monde ouvert ou peu quand meme se balader un peu ne serait ce que pour admirer les paysages ? Genre y a pas des collectibles à trouver ? Dans Mafia 1 t'avais quelques trucs à ramasser.
    yanssou posted the 08/18/2025 at 05:25 PM
    mibugishiden ça spoilererai si je le disais.

    Pour se balader faut attendre le mode libre, pour collecter des trucs hors mission, c'etais le cas aussi de Mafia 1.
    mibugishiden posted the 08/18/2025 at 05:27 PM
    yanssou essayes d'expliquer un minimum sans spoiler, c'est quoi que t'as pas aimé ? Ca manque de coherence par rapport au reste de la trame ? C'est trop rushé ?

    Dans le remake de Mafia 1 il me semblait qu'on pouvait se balader entre les missions un peu ou on voulait.
    yanssou posted the 08/18/2025 at 05:40 PM
    mibugishiden dernier chapitre rushé, et pas très cohérent avec le reste.

    Non la balade c'etais en mode libre dans Mafia 1 et où à la fin de l'histoire. Là non.
    deathegg posted the 08/18/2025 at 05:43 PM
    mibugishiden Alors, je l'ai fini hier et... je vais essayer de répondre en étant à la fois de donner le plus d'éléments et en même temps d'absolument rien spoiler.

    En gros, disons que les événements s'enchaînent trop vite, qu'il a zero nuance dans ce qui arrive (en gros, on voyait venir un truc, on se dit "ca va pas être juste ça" et ben si en faites) et a la fin, y a un élément qui arrive un peu de nulle part et..... un peu WTF je dirais....surtout dans cet univers qui se voulait cohérent.
    mibugishiden posted the 08/18/2025 at 06:11 PM
    yanssou deathegg ok donc rushé, dommage, j'imagine que le jeu aurait merité d'etre un peu plus long.

    J'hesite à le prendre, j'avais beaucoup aimé Mafia 1, le 2 un peu moins, le 3 pas du tout...
    cyr posted the 08/18/2025 at 06:17 PM
    Franchement même s'il etais dans le gamepass, le 3 m'a tellement écœuré (alors que j'ai bien aimer le 1 et le 2) que je vais même pas perdre de temps.
    ravyxxs posted the 08/18/2025 at 06:17 PM
    J'ai vu des streameurs finir le jeu et être comme ça :

    Sans même avoir fait le jeu, je lui mettais un 6/10.

    L'expérience de l'odorat mon capitaine

    Pas un mauvais jeu j'imagine, mais tout ce que je sentais et reprochais semble faire l'unanimité chez beaucoup.
    yanssou posted the 08/18/2025 at 07:22 PM
    mibugishiden Le mieux c'est de te faire ton propre avis , malgré les défauts et cette fin , on ne passe pas vraiment un mauvais moment.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo