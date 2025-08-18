Mafia The Old Country n’est pas mauvais, mais il aurait pu être bien meilleur et bien plus ambitieux. Le titre brille par son ambiance, la retranscription de la Sicile est bien travaillée jusqu’au moindre petit détail, on est réellement transporté dans cet univers de la mafia.

Bien que trop prévisible, son scénario reste efficace, 14 chapitres compose une histoire qui ressemble un peu trop au tout premier Mafia.



The Old Country reste un mafia trop timide, son gameplay est son point faible, l’impression que Hangar 13 n’a pas voulu en faire plus que ça , c’est terriblement basique. Les gun fight sont mou, lent et sans saveur, l’infiltration l’est tout autant avec une IA à l’ouest, et je ne parlerais même pas de la mauvaise idée des combats au couteau qui sont très répétitif.



Sur le papier, le cadre de la Sicile est un terrain de jeu parfait pour The Old Country , mais Hangar 13 a préféré miser sur des vielles mécaniques datées , avec des séquences beaucoup trop scriptée et un semi monde ouvert vide.



Agréable que pour son ambiance et son scénario (et encore la fin peut diviser) Mafia The Old Country aurait pu être bien meilleur, et un changement de moteur ne suffit pas.

- Son ambiance- Son scenario et ces personnages- Très beau graphiquement- Le doublage Vo et Vf- Des anecdotes fort sympathique- Des gun fight pas très passionnant et une Ia à l’ouest- Beaucoup trop de mission d’infiltration et des mécaniques datés- Les duels de boss au couteau , une très mauvaise idée- Beaucoup trop scripté- Pas beaucoup d’armes a feu- Une bande son trop timide- Trop court et une fin catastrophique