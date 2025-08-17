profile
Ninjala
1
Likers
name : Ninjala
platform : Switch
editor : GungHo Online Entertainment
developer : GungHo
genre : action
multiplayer : oui
read the reviews
add a review
add a press review
profile
masharu
21
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 763
visites since opening : 1563004
masharu > blog
Ninjala passe à son tour en mode maintenance


L'éditeur GungHo annonce que la saison 21 de Ninjala lancée cette semaine est simplement la dernière, avec une fin prévue pour "décembre 2037". En gros afin d'éviter la fin de service (qui rendrait le jeu injouable), le jeu passe en mode "maintenance" où plus aucun nouveaux contenus n'est prévu.



Ninjala a été lancé en F2P et en exclusivité sur Nintendo Switch en 2020, reprenant le concept de Splatoon mais "orienté combat de ninja". Le jeu a eu son succès et GungHo a eu quelques collaborations dont Sonic the Hedgehog, Demon Slayer, Monster Hunter Rise ou encore Evangelion. Ninjala a même un anime et des tournois esports.
Nintendo Everything - https://nintendoeverything.com/ninjala-support-ends/
    tags : ninjala gungho
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/17/2025 at 08:58 AM by masharu
    comments (1)
    suikoden posted the 08/17/2025 at 11:25 AM
    Un jeu très fun qui m'a beaucoup occupe pendant le COVID ^^
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo