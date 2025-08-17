L'éditeur GungHo annonce que la saison 21 de Ninjala lancée cette semaine est simplement la dernière, avec une fin prévue pour "décembre 2037". En gros afin d'éviter la fin de service (qui rendrait le jeu injouable), le jeu passe en mode "maintenance" où plus aucun nouveaux contenus n'est prévu.Ninjala a été lancé en F2P et en exclusivité sur Nintendo Switch en 2020, reprenant le concept de Splatoon mais "orienté combat de ninja". Le jeu a eu son succès et GungHo a eu quelques collaborations dont Sonic the Hedgehog, Demon Slayer, Monster Hunter Rise ou encore Evangelion. Ninjala a même un anime et des tournois esports.