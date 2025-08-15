Le film me paraît assez insipide un rendez-vous manqué avec un reboot de la Franchise après une seconde trilogie assez naze.Malgré donc l'avantage de passer après des films médiocres. Il n'y a en fait pas grand chose à retenir de ce film.C'est vaguement un film dont le scénario est un couloir avec du placement produit pour mars, snickers, mm's...Alors qu'est-ce qui a pu justifier ce nouveau film?Le fric bien évidemment, les 3 derniers films catastrophiques ont rempli les caisses d'Universal mais on va faire semblant de croire à la nouveauté que propose le film:Alors dès le début du film on semble dire que l'humanité est passé à autre chose et que les dinos c'est has-been et cela fait bailler les gens et quoi de plus qu'un grotesque exemple pour le prouver d'organiser une scène avec un bouchon provoqué par un diplodocus New-York.La vraie nouveauté de ce film c'est que donc maintenant ce ne sont plus des dinos mais carrément des monstres, là où la seconde trilogie avait amorcé le trafficotage d'adn avec des super dinos...Universal a fait le choix de créer un film de monstre comme si l'objectif est de se rapprocher d'un truc genre Godzilla.Alors pour ce reboot ils ont fait confiance à Scarlett Johansson....mais disons que cela en fonctionne pas vraiment, elle et son équipe ne sont pas vraiment acteurs mais tiennent plus des rôles de figurants. On notera des scènes de conversation proche du malaise qu'on en comprends pas leur présence, cela ne fonctionne pas et ce n'est pas dans le ton d'un Jurassic Park et c'est assez curieux pour tenter de donner de la consistance aux persoannges (les acteurs n'y croient pas et cela se voit).L'histoire est vraiment très balisée, c'est vraiment un gros couloir à étapes et on a du mal à s'emballer et notamment avec cette fausse bonne idée du réalisateur de rendre hommage aux films de Spielberg:Les dents de la merIndiana JonesJurassic Parksauf que rien ne fonctionne...à aucun moment on ne retrouve de l'émotion ou les sensations des Spielberg.Visuellement c'est bon mais comme c'est creux...on a ce syndrome des films post année 2000 qui sont de terne copie des anciens car ils n'arrivent jamais à apporter de singularité forte.L'aspect sonore, bon disons qu'en fait depuis John Williams difficile de pouvoir faire mieux...là c'est un style différent on ne retiens vraiment rien et d'ailleurs le côté navrant c'est justement les reprises des anciens thèmes vraiment à peine audible et souvent mal inséré., celle où la famille tente de récupérer un bateau gonflable et de s'enfuir d'un T-rex. La tension est vraiment palpable et en fait elle marque le gros raté du film! Le film suit l'équipe de mercenaires de Scarlett Johansson et de l'autre une famille qu'on devine d'origine immigrée ( genre Mexicaine ou Porto-ricaine...à un moment le père fait une remarque de type communautaire sur le fait de se serrer les coudes )et son côté fragile, là au mauvais moment au mauvais endroit...c'est simple elle remet en cause l'histoire censée être la principale avec Scarlet Johansson et son équipe ( aucun personnage n'est intéressant d'ailleurs je ne me souviens même pas du nom qu'incarne Scarlett Johansson) qui n'a rien de passionnante alignant les stéréotypes de films d'action.Le montage du film parait curieux (voir raté) à certains moment et très clairement on comprends que la fin du film aurait du être totalement différente.Un élément que je ne spoilerais pas et qui en soit est une vraie bonne idée et qui aurait du être le twist du film...la fin est donc vite remballé et un élément oublié alors qu'il devait être central pose déjà la suite du prochain film.Les Fxs sont pas les meilleurs que j'ai vu, cela tiens la route mais vraiment mouaif...Retour raté mais tant que les enfants aimeront les dinosaures...Universal et Jurassic seront là!Ce film laisse l'idée que Capcom devrait foncer pour faire un Dino Crisis au cinéma.