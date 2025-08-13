HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
Le PALWORLD killer arrive...
et il s'appellerio PALLAND

Le nom annonce la couleur

Une sorte de plagiat super amateur d'une copie pro d'un jeu Nintendo...

vu le niveau de réalisation on imagine le succès à venir de PALLAND.

    posted the 08/13/2025 at 10:15 AM by newtechnix
    comments (12)
    syoshu posted the 08/13/2025 at 10:18 AM
    Ça a l'air pas mal.... Sur PS3
    grazou posted the 08/13/2025 at 10:19 AM
    Il a l'air aux choux lol
    newtechnix posted the 08/13/2025 at 10:19 AM
    On attends avec impatience le procès de Pocketpair pour plagiat.
    gasmok2 posted the 08/13/2025 at 10:22 AM
    PalWold
    Palland
    PalUniverse
    PalCountry
    PalPlanet
    PalGlobe
    PalField
    Pal.....Secam (pour les plus vieux)

    Je pense que si on met des copyright pour tout ça on devrait être bon
    ducknsexe posted the 08/13/2025 at 10:23 AM
    Le prochain sera Palourde ( coquillage ) qui va plagier palland.
    syoshu posted the 08/13/2025 at 10:24 AM
    Par contre, y a pas de plagiat pour le coup. Le design des créatures est juste un design cartoon comme on en trouve dans 80% des RPG, là ou palworld utilise exactement la même DA que pokemon.

    Et c'est juste un jeu de survie comme il en existe des dizaines. C'est comme dire que tous les plateformer sont des plagiats de mario
    newtechnix posted the 08/13/2025 at 10:31 AM
    syoshu oui je sais c'est juste pour me moquer
    akinen posted the 08/13/2025 at 10:47 AM
    Est ce que ce sera une « pal » copie?
    kikoo31 posted the 08/13/2025 at 11:10 AM
    akinen
    tiens, un pour l'effort
    jackfrost posted the 08/13/2025 at 11:14 AM
    Le gameplay est tellement énergique, j'ai du mal à suivre.
    altendorf posted the 08/13/2025 at 11:18 AM
    Nintendo et Pocketpair qui vont porter plainte main dans la main... 2025 décidément
    gasmok2 posted the 08/13/2025 at 11:37 AM
    akinen
    oh joli
