HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix
> blog
Le PALWORLD killer arrive...
et il s'appellerio PALLAND
Le nom annonce la couleur
Une sorte de plagiat super amateur d'une copie pro d'un jeu Nintendo...
vu le niveau de réalisation on imagine le succès à venir de PALLAND.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/13/2025 at 10:15 AM by
newtechnix
comments (
12
)
syoshu
posted
the 08/13/2025 at 10:18 AM
Ça a l'air pas mal.... Sur PS3
grazou
posted
the 08/13/2025 at 10:19 AM
Il a l'air aux choux lol
newtechnix
posted
the 08/13/2025 at 10:19 AM
On attends avec impatience le procès de Pocketpair pour plagiat.
gasmok2
posted
the 08/13/2025 at 10:22 AM
PalWold
Palland
PalUniverse
PalCountry
PalPlanet
PalGlobe
PalField
Pal.....Secam (pour les plus vieux)
Je pense que si on met des copyright pour tout ça on devrait être bon
ducknsexe
posted
the 08/13/2025 at 10:23 AM
Le prochain sera Palourde ( coquillage ) qui va plagier palland.
syoshu
posted
the 08/13/2025 at 10:24 AM
Par contre, y a pas de plagiat pour le coup. Le design des créatures est juste un design cartoon comme on en trouve dans 80% des RPG, là ou palworld utilise exactement la même DA que pokemon.
Et c'est juste un jeu de survie comme il en existe des dizaines. C'est comme dire que tous les plateformer sont des plagiats de mario
newtechnix
posted
the 08/13/2025 at 10:31 AM
syoshu
oui je sais c'est juste pour me moquer
akinen
posted
the 08/13/2025 at 10:47 AM
Est ce que ce sera une « pal » copie?
kikoo31
posted
the 08/13/2025 at 11:10 AM
akinen
tiens, un
pour l'effort
jackfrost
posted
the 08/13/2025 at 11:14 AM
Le gameplay est tellement énergique, j'ai du mal à suivre.
altendorf
posted
the 08/13/2025 at 11:18 AM
Nintendo et Pocketpair qui vont porter plainte main dans la main... 2025 décidément
gasmok2
posted
the 08/13/2025 at 11:37 AM
akinen
oh joli
