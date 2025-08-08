- J'ai réalisé que je n'avais encore jamais fait de top jusqu'à maintenant sur une série de jeu vidéo pourtant mondialement connu à savoir Call of Duty, c'est maintenant chose faite avec ce nouveau top ! Passons en revue les 10 meilleures campagne solo des Cod !10)- Ça souffle un peu le chaud et le froid pour cette campagne mais j'ai quand même beaucoup aimé car bien qu'elle ait un scénario incompréhensible, je peux tout à fait comprendre qu'on la déteste à cause de ça, moi j'ai adoré son côté très futuriste.Le monde est dominé par la guerre technologique et l'intelligence artificielle, et on incarne un soldat amélioré par Cybertechnologie, qui permet d'ailleurs de bien diversifier le gameplay qui faisait un peu de surplace jusque là. Le jeu est fortement inspiré par des films tel que Inception, ou encore Blade Runner.Les niveaux étaient plus ouvert et les nanotechnologies permettaient de diversifier le gameplay notamment en envoyant des espèces de "guêpes" sur les ennemis ou en prenant le contrôle de tourelle. Le jeu était aussi plutôt beau avec une DA plutôt inspirée pour certains niveau notamment celui avec les espèces de train futuriste. Malheureusement le scénario qui voulait trop en faire, les phases relous comme lors de la 2nd Guerre Mondiale ou les trip spatio temporel pompeux font que définitivement je ne peux pas placer cette campagne au delà de la dixième place...9)- Bien meilleure que le premier jeu, Call of Duty 2 a une campagne solo intense, on incarne plusieurs soldats alliés notamment russe, américain et britannique dans des missions cultes comme la défense de Stalingrad ou encore l'ascension de la falaise de la pointe du Hoc avec les britannique. L'IA était également mieux pensé avec des ennemis qui hésiter pas à nous lancer des grenades pour nous déloger.8 )- MW3 à la 8 ème place avec sa campagne solo intense en explosion. C'est tout simplement la 3 ème guerre mondiale que nous propose MW3, après que la Russie ait envahie les États-Unis. Vous vous battrez à New York, en Allemagne, en Afrique et même à Paris avec l'incroyable mission marquante de la chute de la Tour Eiffel. MW3 c'est le chaos total, je me rappel de pas mal de missions notamment l'attaque au gaz en France, le sous-marin ou encore le métro dans les rues souterraines de Londres. La fin est également assez marquante avec la mort de Makarov l'antagoniste principal des 2 MW.7)- Se déroulant sur 2 époques, l'une en 1980 et l'autre en 2025, c'est la première campagne des Cod à proposer plusieurs fins et des choix moraux pour une campagne dite "non linéaire". En effet, les décisions prises durant le jeu peuvent influencer la fin du jeu etc... BO2 explore mal de thème nouveau comme la guerre cybernétique notamment avec les drones, et hésite pas à nous mettre du côté des "méchants" avec la mission nous faisant incarner Raul Menendez. En revanche, le fait que ça se passe à 2 époques ça peut parfois dérouter et perdre le joueur, surtout que c'est des fois un peu le bordel...6)- Le reboot de la série MW, avec un ton plus réaliste, sombre et moderne. Le jeu traite du terrorisme en Moyen Orient et d'opération clandestine. C'est dans ce Reboot qu'on incarne le cultissime Capitaine Price, "héros" des MW. En plus d'introduire de nouveaux personnages, à savoir Kyle et Alex. Ce qui m'a frappé dans cette campagne, c'est que les personnages ne sont plus aussi clichés et ont une vrai humanité, chose qu'il manquait un peu dans les Cod.Le jeu est aussi vraiment beau après un Black Ops 4 un peu terne, et sans campagne solo à offrir. Je me souviens de l'incroyable mission d'infiltration de nuit avec les lunettes nocturnes d'un réalisme saisissant. Le système de couverture apporter entre autre une touche de modernité à la série et les armes ont été revues pour une immersion plus importante. Un très bon solo mais une campagne malheureusement rachitique en durée de vie, à peine 6 heures...5)- C'est l'un des épisodes les plus sombres, brutaux et marquant de la série et le premier Cod a avoir sa classification PEGI 18. La campagne nous place sur 2 fronts, l'un du côté de Miler contre les japonais et l'autre avec Dmitri contre les Nazis. Le jeu introduit une nouvelle arme, le lance-flamme aussi cruel que redoutable qui permet de faire un véritable massacre dans les lignes ennemis.Le sang, les démembrement, les râles des soldats agonisant au sol. Tout est beaucoup plus cru, violent et sans détour. Je me souviens de l'incroyable mission de Vendetta alors qu'on se réveille dans un charnier et qu'on doit éliminer un général allemand avec Reznov. Le front Pacifique avec Miler est en revanche un peu répétitif et la campagne souffre parfois du syndrome déjà vu.4)- Un épisode que je trouve sous estimé et qui pourtant a marqué la série avec son introduction des exosquelettes repris dans BO3 et Infinite Warfare. Le monde est en crise après des attaques terroristes massive et une société militaire privées nommée Atlas décide de remettre de l'ordre dans tout ce bordel, le chef est incarné par le brillant acteur Kévin Spacey qui livre ici une performance remarquable.Les mécaniques de l'exosquelette permette de dynamiser le gameplay et lui offre un trip futuriste plutôt bienvenue dans la série (avant l'overdose) les missions sont très variées, les jeu est graphiquement solide et les visages sont bluffant de réalisme. Je me souviens de gadgets stylés comme.les grenades qui révèle les positions ennemis à travers les murs ou encore les armes lasers. Le scénario est plus simple et linéaire mais bien mieux écrit qu'un Black Ops 3, et certaines missions sont juste ouf. Je pense notamment à celle qui se déroule en plein trafic sur l'autoroute. Je regrette en revanche un exosquelette parfois sous exploités, et une durée de vie encore une fois assez courte....3)- Cod 4, le Call of Duty le plus populaire de la série. Celui qui ouvert la voie au succès qu'on lui connaît aujourd'hui. La campagne est spectaculaire et commence d'emblée avec l'assaut d'un cargo en pleine tempête, voir ça en 2007 c'était une sacrée claque dans la gueule. Je vais pas faire l'inventaire de toute la réussite de la campagne mais je pense que l'incroyable mission a Tchernobyl en tant que sniper sous les ordres de Maclmilaan y est pour beaucoup. De même que le moment choc avec l'explosion de la bombe nucléaire qui en a laissé plus d'un sur le carreau. Bref Cod 4 quoi, inutile de s'attarder 1000 ans..2)- Ma deuxième campagne préféré et j'ai noté Black Ops premier du nom. On incarne Alex Mason, un agent de la CIA interrogé après une série d'événement dont le personnage est amnésique. Le jeu se déroule en pleine Guerre froide avec des passages au Vietnam, à Cuba ou encore en pleine Russie. Plein de mission culte comme la fuite d'un camp de travail nommé Vorkuta, des fusillades sur les toits de Hong Kong ou encore infiltration d'une base en pleine tempête de neige.Black Ops introduit également plein de personnage qui deviendront culte notamment Frank Wood ou Mason justement. La manipulation mentale, la politique font partie des thèmes majeur de cet épisode. Je me souviens aussi de l'incroyable mission révélant le gaz mortel Nova 6 en pleine Russie glaciale. L'ambiance Guerre froide est unique et le jeu retranscrit bien la paranoïa de l'époque avec les opérations secrètes etc... En revanche l'histoire peut être confuse surtout qu'il ya beaucoup de dialogue, mais quel régal ce Black Ops !1)- La meilleure campagne solo est pour moi attribuée à MW2 et pour beaucoup de fans d'ailleurs. Le contexte de guerre mondiale imminente est réaliste (et déstabilisant vu ce qu'il se passe actuellement...) Le jeu a beaucoup fait parler de lui avec la mission Pas de Russe qui nous force à jouer les terroristes et à massacrer des civiles dans un aéroport (bien que cette mission soit passable). MW2 c'est du grand spectacle, de la maîtrise et surtout une incroyable OST livré par le maître Hans Zimmer qui n'a plus rien à prouver, je me souviens encore du thèmes principal du jeu, à l'heure où je vous parle il trotte dans ma tête.Le jeu enchaine aussi les moments chocs, avec la trahison de Sheperd, dont on se rappel tous, les course poursuites dans les favelas, l'infiltration puis la fuite en motoneige, le prisonnier 666 dans les goulags bref yen a tellement. MW2 tabasse tous les Cod en long en large et en travers et ceux qui seront pas d'accord bah écoutez refaites le vous allez voir que aucun ne lui arrive à la cheville en tout cas en terme de campagne solo.J'espère que ce top vous aura plu, à très bientôt pour un prochain et bon week-end !