Plongez dans la fascinant univers de Clair Obscur: Expedition 33 et découvrez les secrets de sa fabuleuse conception dans cet artbook officiel.



Succés critique et commercial sans précédent, le jeu vidéo Clair Obscur: Expedition 33 a séduit plus de 3 millions de joueurs quelques semaines après sa sortie. Une véritable performance pour le jeune studio Montpelliérain Sandfall, composé d’une petite trentaine de personnes, qui signe ici sa toute première production. Avec son esthétique de toute beauté, sa bande son à couper le souffle, son scénario haletant et ses mécaniques parfaitement huilées, Clair Obscur: Expedition 33 propulse la scène française au sommet de son art.



Destiné à offrir aux fans et aux curieux une plongée immersive au coeur du processus créatif de Clair Obscur: Expedition 33, cet ouvrage exclusif grand format regroupe, sur plus de 300 pages, des centaines de documents et illustrations inédites ayant servi à l’élaboration d’un des jeux les plus fascinant de ces dernières années : décors, personnages, concept arts, objets... L’autrice Marine Macq, immergée au sein du studio Sandfall, livre un témoignage fascinant et intimiste sur les choix et inspirations qui ont façonné cet univers envoûtant, des premiers croquis aux rendus finaux.



Pour mieux appréhender l’envers du décor et la formidable aventure humaine que représente cet ambitieux projet, l’équipe de développement livre sans vergogne les secrets de son expérience à travers une série d'entretiens passionnants.



Cette édition limitée et numérotée au prix de 79,90 € comprend :



-Le livre Clair Obscur: Expedition 33 avec une illustration de couverture exclusive imprimée en Pantone Or et un fourreau cartonné aux couleurs d'Alicia.

-Un coffret cartonné avec découpe, finition luxe.

-Une médaille en métal doré.

-Une chemise cartonnée comprenant 10 lithographies sur papier texturé.

-Une plaque en métal numérotée.

-Un packaging dédié.