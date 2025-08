- Adieu le RTGI ( Ray Tracing Global Illumination ). Et plus de RTGI = Il fait tout noir dans ce jeu où la lumière est énormément basée sur cette méthode de rendu y compris sur les consoles.- Il reste un peu de Ray Tracing par ci par là mais uniquement pour les lumière directes...- Résolution au ras des pâquerettes. 1080p avec DLSS au grand maximum mais surement bien en deçà...- Résolution des ombres très basses.- Résolution des textures inférieures, comparables au "low" sur PC.- Framerate qui a l'air poussif, 30 fps au mieux, surement souvent moins.- Géométrie inférieure sur certaines séquences.Conclusion : c'est pas cette version qui va redorer le blason de ce jeu... Et ça fait vraiment se poser la question du pourquoi un tel portage fait à la va vite pour sortir dans le creux post lancement de la console alors qu'un jeu d'une telle ampleur aurait nécessité bien plus de temps d'optimisation que ça. Cela reste l'un des jeux les plus aboutis techniquement de cette génération, nonobstant ses qualité ludiques...