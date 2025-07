Consoles de jeuxLe deuxième trimestre avait marqué une période essentielle pour le fabricant japonais Nintendo, qui a annoncé le 2 avril le lancement de sa console Switch 2, le jour de l’annonce par le président Trump de ses surtaxes., largement fabriquée au Vietnam, pays qui a accepté, dans un accord commercial, l’application de 20 % de surtaxe sur ses produits par Washington. Vendue 450 dollars, la console pourrait augmenter de 75 à 100 dollars selon diverses estimations.Au final les premiers acheteurs auront fait une très bonne affaireMaintenant si la Switch 2 étaient sorti en fin d'année au moment où les familles US achètent leur cadeaux, il est probable que Trump aurait repoussé sa taxe pour éviter que la mauvaise publicité (pouvoir d'achat) et je dis cela au sens large vu que la totalité des jouets sont fabriqués en Chine ou en Asie.La taxe sur tout ce qui est jouet va se diluer sur le temps dans la perception..."on habitue" les gens à l'augmentation des prix sur plusieurs mois avant nowel.Nul doute que l'action Nintendo a du chuté voir aussi des autres constructeurs.Vendue 450 dollars, la console pourrait augmenter de 75 à 100 dollars selon diverses estimations..... 550 dollars! :lol

07/30/2025 at 10:59 AM by newtechnix