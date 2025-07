Yo mina,J'ai enfin eu le temps de finir mon premier jeu sur cette nouvelle console qu’est la Switch 2 !Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait de votre côté, mais bordel, j'ai trop trop kiffé !Je l'avais lancé via le Game Pass à l'époque, mais je crois qu'il n'y est plus. Alors que j’étais en chien de jeu sur ma Switch 2, je suis allé faire un tour sur le Store de Big N, et je suis tombé sur The Messenger en promo à 3–4 € (de mémoire)... J'ai craqué, et mon dieu que j’ai bien fait !Entre son style 8 et 16-bit, que ce soit pour les graphismes ou les musiques, le jeu est sobre mais sacrément bien rendu ! Les développeurs ont vraiment essayé de respecter les limitations graphiques et colorimétriques de chaque génération… Jusqu’au nombre d’ennemis mêmeMais le vrai kiff vient de l’aventure elle-même. Au début, je pensais avoir affaire à un simple remake NES d’un petit jeu de plateforme... Puis rapidement, je me suis rendu compte que le jeu offrait une vraie expérience Metroidvania !Avec du challenge et des petits power-ups bien sympas tout au long de l’aventure. Parfois, j’étais perdu perso, mais y avait toujours moyen d’avoir un indice chez le boutiquier !Bref, très bon jeu ! J’ai galéré à choper toutes les pièces vertes… Y’en a une où j’ai dû claquer 100 morts sur les 400 au totalMusique et dialogues collent parfaitement à l’ambiance du jeu. J’ai passé un super 14h dessus ! Je recommande à fond pour se faire une petite piqûre de rappel des bons ptits jeux 2D ! Bravo à la team québécoise, hâte de voir leur prochain jeu !Mon avis sur la Switch 2 depuis sa sortie :Pour faire simple, j’ai l’impression d’être passé de l’iPhone 8/9 à l’iPhone 14 Pro entre les deux générations de Switch. On n’est pas vraiment sur un saut générationnel, mais plutôt une continuité de la “Switch” avec des blocages technologiques entre les versions.Perso, j’ai pas eu la Switch 1 et franchement je suis content d’être passé direct à la “iPhone 14 Pro”. Comme avec les produits Apple : je peux faire tourner ce qui tourne sur le 8, mais l’inverse n’est pas possible !Pour moi, cette nouvelle génération Nintendo ne donne pas l'impression d’un vrai gap comme on a eu de la N64 à la GameCube ou de la PS2 à la PS3. C’est pas grave, mais ça reste particulier, surtout avec les firmwares et interfaces quasi identiques entre les deux modèles.Les défauts ? Les Joycons ! J’ai vraiment mal aux mains après 1h de jeu. Bon, vous allez me dire : au moins la batterie tient.La position la plus confortable reste en mode libre avec la Switch posée sur la table. Mais pas évident aux toilettes ou au lit.Côté dock, la 4K est correcte, mais pas de Dolby pour profiter à fond de nos installations son. La différence entre la PS5 et la Switch est assez folle niveau dynamisme et basses... Mais l’HDR et le 5.1 passent bien.En revanche, pas de VRR, et ça, c’est triste. J’espère vraiment une mise à jour !Exemple : Cyberpunk sur PS5 Pro était bloqué à 30 FPS, mais avec le patch VRR, le jeu tournait à 40 FPS ! Un vrai changementMême chose pour The Messenger sur Switch 2 : passer de 30 à 40 FPS, c’est 33 % de fluidité en plusest sympa à petite dose… Mais je n’accroche pas à cette avalanche d’intercourses. Y’en a tellement qu’on tombe 8 fois sur 10 dessus en online ou multi local.Et puis le mode “choix de course” quand on joue entre potes casse tout le rythme. D’ailleurs, on est 4 potes qui se voient le jeudi soir pour jouer à MK8, et depuis que j’ai la Switch 2 et MKW… bah ils ramènent toujours leur cartouche MK8Perso il ne manque plus qu'un patch pour avoir de vraies courses où on fait la partie ligne droite puis vraiment 3 tours de pistes! ça serait tellement géniale! Comme ça les 4 premiers se font bien éclater le temps d'arriver à la course et ça relance tout le classement pour les 3 tours...Juste un tour, c'est foutage de G.... persoDK, je l’attends ! Mais la livraison est partie en vrille parce que le point relais est en vacances jusqu’au 15 août ;(Je pense l’avoir d’ici la fin de semaine via un autre relais. Curieux de tester !En tout cas, ces vacances m’ont permis de finir :Nightreign (enfin tous les boss éclatés)Prince of Persia: The Lost Crown (excellent ! Platine obtenu d'ailleurs)The Messenger à 100 % Bon… pas de trophées sur Switch, mais tant pisFaute de belles vacances, j’ai eu de belles sessions gaming bien tranquilles ! Et vous alors ?