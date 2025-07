Prévu le 7 novembre prochain sur Apple Tv+, le créateur de Breaking Bad annonce en teaser son projet intitulé « Pluribus ». Au niveau de son casting, Rhea Seehorn (Better Call Saul) incarnera le personnage principal, suivit de Karolina Wydra (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D) et de Carlos-Manuel Vesga (Donde Tú Quieras).

posted the 07/27/2025 at 01:16 PM by yanssou