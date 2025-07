Nouvelle ère, nouveau pari. Le film Superman de James Gunn (co-patron de DC Studios avec Peter Safran) est sorti, et c’est le premier chapitre officiel du tout nouveau DC Universe, version “reboot doux mais total”. En tête de slip? Superman, bien sûr. Un vrai pari! Une vraie relance?Alors, super coup de couer ou super coup de mou?D’abord, est-ce que ça se regarde ?Eh bien… oui. Carrément même. C’est le genre de film que tu peux voir entre potes, avec ta copine, tes enfants, ou comme moi : seul, un peu sceptique au début, mais curieux. Et au final ? Diverti. Le film se laisse regarder, sans forcer, sans s'excuser. C’est propre, rythmé, coloré, et dans l’air du temps... et donc a ses moments meh...Meilleur qu’un Marvel ? Honnêtement… oui. Mais pas tous. Disons que c’est au-dessus d’un Quantumania (ce qui n’est pas compliqué), mais pas aussi percutant qu’un Infinity War. Par contre, le film a une vibe très "Spider-Man 2 de Sam Raimi" : couleurs vives, second rôles théâtraux, figurants exagérés, et un ton presque vintage. Le patron du journal fume le cigare, Superman sauve un écureuil, et la caméra adore surjouer certains regards. On est plus chez Marvel des années 2000 que dans un DC façon Snyder ou Nolan.Et ça, c’est peut-être la clé de lecture la plus importante. Snyder a érigé Superman comme un demi-dieu parmi les hommes, ultra-puissant mais émotionnellement distant. Gunn, lui, veut exactement l’inverse : un alien ultra-humain, avec un chien, des parents aimants (kryptonien ET terrien), un job modeste et zéro conscience politique. Superman, dans ce film, aime tout le monde pareil. Migrants, animaux, enfants, ennemis : même combat. Il est l’homme bon ultime, sans sarcasme.Est-ce que ça fonctionne ? En partie. Parfois, c’est touchant. Parfois, c’est un peu niais. Mais c’est assumé. Et ça fait du bien, dans un genre saturé de cynisme. D'ailleurs Il reprend le ton et l'ambiance politique du tout premier Superman en comics, où les USA était en récession et avec une monté du facho... L'histoire se répèterait elle?Le film ne raconte pas une origin story classique, et c’est tant mieux. Tout est déjà en place : les aliens, les métas, les super-vilains, les monstres géants, la routine. On entre dans l’action avec un monde déjà bien rempli. Mais dans le fond, c’est bien une origin story déguisée. Celle du nouvel univers DC, version James Gunn. Et ça se sent : beaucoup de personnages secondaires, beaucoup de monde à introduire, un Lex Luthor bien caricatural (En mode Mojo Jojo presque), et un rythme parfois trop soutenue entre action, exposition et punchlines à la Dumb and Dumber.Petit spoiler sans en être un : Superman passe son temps à se faire défoncer. Du début à la fin, il en prend plein la cape, parfois de manière un peu gratuite. Il se relève toujours (évidemment), mais Gunn joue beaucoup sur l’idée du héros moralement solide, mais physiquement vulnérable. C’est parfois frustrant, parfois touchant. Le message : ce n’est pas sa force qui fait de lui Superman, mais sa persévérance (et son sourire d’ado du Kansas).Heureusement, d'autres super-héros volent presque la vedette : Mr. Terrific est classe, Green Lantern est bien bœuf (limite c'est un Tushe chez La Justice Gang) mais intrigant, et le casting secondaire est suffisamment varié pour donner envie de les revoir dand un autre film. Gunn sait gérer les groupes, et même si tout n’est pas encore fluide, on sent un embryon de “DC Cinematic Family” en train de se construire.Je l’ai vu en IMAX 3D (un peu par hasard), et pour un film converti et non tourné en natif, la 3D fonctionne plutôt bien. Les effets visuels sont solides, la photographie a un côté très “planche de BD”, et certaines scènes méritent la démesure de l’écran géant. Si vous avez le choix, visez au moins une salle Laser ou Dolby. Ce film n’est pas révolutionnaire, mais visuellement, il sait jouer avec ses codes. Mais en Imax ça rajoute quand même pas mal au côté Kaiju que le film assume pleinement!C’est LA grande question. Avec Mr. Terrific, déjà milliardaire et génie technologique, l’espace narratif pour un Bruce Wayne "comme on connait" se rétrécit sérieusement. Le ton général est lumineux, parfois burlesque. Difficile d’imaginer un Batman façon Nolan ou Snyder débarquer là-dedans. Ce serait comme voir The Batman infiltrer The Lego Movie. Donc… un Batman 60’s ? Peut-être. Ou une toute nouvelle version qu’on n’attend pas. Mais la cohabitation s’annonce, disons-le, périlleuse.Ce n’est pas le meilleur film de super-héros de la décennie. Ce n’est même pas le meilleur Superman. Et encore moins le meilleur James Gunn. Mais c’est probablement le film dont DC avait besoin après les naufrages de The Flash ou Shazam 2. Un film qui pose des bases, qui ne cherche pas à être culte mais cohérent, et qui réussit à le rester pendant 2h.Mais j'ai senti un peu de peur dans se film, vu la mission qu'il a sur ses épaules... ça se comprend, mais j'aurai aimé un film qui s'assume plus comme The Batman voir comme The Joker carrément (le premier bien sur hien).Ce n'est pas mon style de mise en scène et de jeux d'acteur. Mais je peux reconnaitre une volonté de ne pas prendre (trop) ses spectateurs pour des imbéciles. Mais pas non plus des génies...Heureusement que pour moi, The Batman 2 va (apparemment) voir le jour d'ici 2 à 3 ans.J'ai beaucoup aimé le travail de Matt Reeves mais aussi celui de Snyder. Maintenant, je donne sa chance à James Gunn en espérant qu'il devient vite producteur et moins réalisateur pour ce projet DC.Car ici on est plus sur un Pixel en live action qu'un film noir de chez DC.Il faudra voir ce que cet univers devient. Mais au moins, il a enfin commencé. Avec un sourire, un slip rouge, et un toutou bien mal éduqué.Et vous, vous l’avez vu ? Curieux ? Déjà conquis ou encore traumatisé par le moustachegate de Cavill?Perso j'attends aussi les 4 Fantastics et vous?