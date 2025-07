« Oui, il s'avère que dès le début du développement de Donkey Kong Bananza, l'équipe discutait du type de personnage qui accompagnerait le mieux Donkey Kong lors de ses voyages. Et dès ce stade, je me souviens que quelqu'un avait suggéré que Pauline pourrait être un bon choix, mais Pauline n'a pas été directement integré à l'époque. Je pense que le moment où nous avons réalisé que nous irions dans cette direction est le résultat d'un artiste qui a créé un concept d'art de la transformation du zèbre. Et quand notre compositeur a vu cela, il a décidé de créer une musique spécifique juste pour cette transformation.



La musique était si bonne que nous avons pensé que nous pourrions développer cela et le transformer en chanson et peut-être que Pauline serait un bon choix pour chanter cette chanson. Nous avons donc demandé au compositeur de créer des chansons pour chacune des transformations et je pense que c'est ce qui a vraiment cimenté la place de Pauline. Je pense que beaucoup d'idées se sont vraiment mises en place après que nous ayons choisi Pauline comme personnage d'accompagnement... »

« Je pense que l'une des choses qui fonctionne vraiment très bien pour nous dans le choix de Pauline est qu'elle est humaine, donc elle parle dans une langue que le joueur comprendra. Et notre cadre est un étrange monde souterrain où vous interagissez avec des animaux et même des roches qui parlent dans certains cas. Je pense que c'est vraiment bien pour le joueur d'avoir un autre humain qu'il peut voir à l'écran qui réagit à ces choses étranges, remarque des choses, les signale, donne même des indices.



Et nous voulions également souligner le pouvoir du chant de Pauline dans ce jeu. Elle a la capacité de faire de la musique qui montre l'itinéraire que le joueur pourrait suivre ou même ouvre de nouveaux itinéraires pour aller voir. Et nous avons un jeu coopératif qui permet à un deuxième joueur de contrôler les explosions vocales de Pauline qui peuvent interagir à la fois avec le terrain et avec les ennemis. Désolé, c'était une réponse assez longue, mais je pense vraiment que beaucoup d'idées sont sorties de ce choix de Pauline comme personnage d'accompagnement. Donc, avec le recul, je pense que c'était un choix dont nous sommes tous très heureux. »

Nous voulions que ce personnage accompagne Donkey Kong lors de ses voyages et qu'il agit dans certains cas comme un narrateur. Etant donné que nous aurions probablement à la fois de nouveaux joueurs qui vivent un jeu Donkey Kong pour la première fois, ainsi que des personnes qui sont des fans de longue date de Donkey Kong. Nous avons donc eu l'occasion d'offrir un personnage qui était familier aux joueurs de longue date, mais qui avait une nouvelle apparence qui pourrait également être intéressante pour les nouvelles personnes.

