Après la disparition des Points Or, c'est au tour des bons de jeux Switch de disparaitre.Pour 99 euros vous pouviez obtenir deux bons permettant d'acheter deux jeux Switch(pas Switch 2)en démat parmi une liste.A compter du 30 janvier 2026, ceux-ci seront supprimés.Passer cette date il ne sera plus possible d'en acheter.Bien entendu ceux que vous avez déjà acheter resteront valables 12 mois.

