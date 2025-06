Après avoir marqué les esprits avec Sifu et son approche du jeu d’action kung-fu, Sloclap opère un virage audacieux avec REMATCH, son premier titre multijoueur compétitif. Un pari risqué qui, malgré certaines appréhensions, semble déjà porter ses fruits dès les premiers jours. Maintenant, il va falloir confirmer sur la durée, avec des mises à jour régulières et l’arrivée du cross-play pour maintenir l’élan et fidéliser la communauté.- Plus d’un million d’exemplaires écoulés pour son premier weekend sur PS5, Xbox Series X|S et PC- Un million de joueurs en 24h- 2,5 millions de joueurs sur toutes les plateformes pendant le weekend- 11,78 millions de matchs joués- 58,58 millions de buts marqués- 33,54 millions de passes décisives- 69,12 millions d’arrêts pour les gardiens