Solarr the PC Master

Je ne saurais que trop vous conseiller le grand saut que sont la VR et la 3DVision (la réalité augmentée sans rendement - je veux dire sans vomissement - pour un fidèle rendu grâce à des lunettes);Pour avoir essayé Clair Obscur, vous en reviendrez grisé : dommage pour ceux qui ne peuvent. Franchement, ça mérite.C'est une autre dimension, c'est indécent. Comme placer une betacam sur un pare-brise.L'excellent UEVR de Praydog permet de jouer à Expedition 33 en 3D !Remarques :Soutenez le travail de Praydog sur Patreon (facultatif) Merci à Markmon, Hookman, Mono-mode Manchair, P40L0X, VynnGfx pour l'UEVR et les paramètres du fichier engine.ini.Plugin Auto-Depth pour VRto3D inclus.Permet de passer d'une profondeur plus faible pour les dialogues et les cinématiques à une profondeur plus élevée pour le gameplay.Basculez entre différents préréglages de profondeur pour les menus et les cinématiques à l'aide du bouton XInput Guide (modifiable dans le profil VRto3D si nécessaire).Le fichier « SandFall-Win*-Shipping.exe_config.json » peut être modifié pour différents raccourcis clavier ou paramètres de profondeur. Consultez le fichier Lisez-moi de VRto3D pour plus de détails.Le matériel 3DVision est compatible avec les derniers pilotes grâce à WibbleWobbleReShade. Consultez le fichier Lisez-moi de VRto3D pour obtenir des instructions. Téléchargez et installez Clair Obscur Fix pour supprimer le letterboxing. Vous pouvez également modifier son fichier « ClairObscurFix.ini » pour ignorer l'intro et quelques autres modifications.Si le timing des combats est difficile, essayez ce mod N'ajoutez PAS de mods de performance ni d'ajustements au fichier engine.ini supplémentaires, car ils ont déjà été intégrés et pourraient entraîner un conflit.PROBLEMES CONNUSUn saccade se produira au lancement d'un dialogue ou d'une cinématique. Ceci est nécessaire pour garantir que les effets 3D ne soient pas perturbés.Si vous constatez des effets oculaires ou un scintillement important pendant le jeu, appuyez sur XInput Select/Back/Minus pour déclencher manuellement la correction de rendu.Lors de la première injection/chargement du jeu, les commandes peuvent ne pas répondre. Essayez d'utiliser Alt+Tab ou d'appuyer sur la croix directionnelle, etc.Certaines scènes ne sont pas conçues pour être visionnées au champ de vision défini par VRto3D et sans letterboxing, vous pourriez donc observer des animations étranges ou un découpage géométrique. Le champ de vision étant parfait pour les combats, il ne peut pas être inférieur. Au début du combat, vous pourrez voir brièvement une image SbS à moitié noire.Certaines zones, comme le Manoir, auront un éclairage étrange, car Lumen a dû être désactivé en raison de problèmes d'éclairage avec un seul œil.REGLAGES GRAPHIQUESComme pour de nombreux jeux Unreal Engine récents, des problèmes de performances peuvent survenir. La 2080ti et le processeur i7-8086k fonctionnent relativement bien avec des paramètres moyens, en 3D 1080p, avec des performances DLSS.Paramètres du jeu :Permutation DLSS nécessaire - voir les instructions ci-dessous.Type de mise à l'échelle : DLSSSynchronisation verticale : DésactiverMode d'affichage : FenêtréFlou de mouvement : DésactiverGrain du film : DésactiverAberration chromatique : DésactiverVignette : DésactiverIllumination globale : FaibleParamètres UEVR :L'UEVR peut être exécuté en mode OpenXR ou OpenVR pour ce jeu.Vous pouvez modifier les fichiers « cinema_scale » et « gameplay_scale » de %APPDATA%UnrealVRModSandFall-Win*-Shippingscriptsexp33_AD.lua pour ajuster la profondeur automatique.Vous aurez besoin de :Configuration VRto3D V3.2.0 ou ultérieure pour votre Affichage 3D ici Téléchargez ce profil UEVR pour Steam ou ce profil UEVR pour la version Microsoft Store. NE RENOMMER PAS CE PROFIL ZIP, SINON UEVR NE FONCTIONNERA PAS. Y COMPRIS SI WINDOWS AJOUTE (1), ETC.Suivez les instructions générales d'installation et de lancement d'un jeu UEVR ci-dessus.Les instructions ci-dessus sont également disponibles sur GitHub C'est impressionnant.STARFOX