Hey !



Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de la magnifique histoire de Clair-Obscur : Expédition 33.

Un voyage riche en émotions, porté par un message rempli d'espoir.



J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira.

Bon visionnage à tous !

Aujourd'hui, on plonge ensemble encore plus profondément dans la peinture, pour comprendre et analyser le message des Axons : les créations d’un père à l’image de sa famille, et les cicatrices marquées par sa fracture.



J’espère que la vidéo vous plaira, et je vous souhaite un bon visionnage !