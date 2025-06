Bonjour, ici Wada de P-STUDIO.



Nous sommes très heureux d’annoncer la sortie de Persona 4 Revival.

Nous avons hâte de partager encore plus d’informations en temps voulu.



Persona 4 a engendré de nombreuses œuvres dérivées, y compris un anime TV, Persona 4 Arena, Persona 4 Arena Ultimax et Persona 4: Dancing All Night, et c’est un titre spécial qui fait partie d’Atlus depuis de nombreuses années et occupe une place personnelle dans mon cœur. Nous travaillons actuellement sur ce projet avec toute notre passion et notre amour. Nous sommes convaincus qu’il s’agira d’un produit à la fois rafraîchissant et surprenant, tant pour les nouveaux venus que pour les fans de longue date, et nous avons hâte de le partager avec vous tous.



Par ailleurs, nous préparons activement l’avenir de la série Persona en tant que studio. Nous travaillons dur pour répondre aux attentes des fans du monde entier et notre travail progresse bien. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour.



Nous vous remercions pour votre soutien continu à la série Persona.



~ Directeur de P-STUDIO, Kazuhisa Wada