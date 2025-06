GameRoll de GTA Base fait parler de lui depuis quelques jours, après que des internautes ont remarqué qu’il avait révélé les noms complets de Jason (Duval) et Lucia (Caminos) avant la diffusion du deuxième trailer de GTA 6. À la suite de cette attention soudaine, il a choisi de partager de nouvelles informations provenant de sa source. Cependant, comme toujours avec ce genre de fuites, il convient de rester prudent, même lui reconnaît qu’il ne peut pas en garantir l’authenticité à 100%.• Le niveau de recherche à 6 étoiles fait son retour.• La barre de relation mentionnée dans les clips ayant fuité en 2022 existe toujours. Elle fonctionne comme le système d’honneur dans Red Dead Redemption 2.• Des mécaniques de poids sont présentes.• Des zones sous-marines explorables avec des trésors et des secrets.• La scène de la bande-annonce 2 où Jason achète de la bière fait partie du gameplay.• Il est possible de saluer ou d'antagoniser les PNJ.• La roue des personnages propose trois options : Jason seul, Lucia seule, ou le contrôle des deux protagonistes en duo, permettant de les faire coopérer pour des braquages en monde ouvert. Certaines missions démarrent aussi avec les deux personnages.• GPS en forme de rectangle avec des points roses comme repères.• Jason a une capacité similaire au « Sang-froid » (Dead Eye) : ralentit le temps et révèle les points faibles. Lucia peut l’utiliser aussi, mais seulement pour un tir. La source précise que cette fonctionnalité est assez mauvaise pour l’instant et espère qu’elle sera modifiée, car elle est censée montrer que Jason est un meilleur tireur que Lucia, grâce à son passé militaire.• Les gens réagissent lorsque vous sortez une arme à feu.• Il y a des strip-teaseurs hommes dans le jeu.• La conduite est la meilleure jamais réalisée dans la série.• Le système de démembrement/gore est basé sur celui de RDR2.• Le système d’armes limité fait son retour. Les armes sont stockées dans le coffre de la voiture.• Donnie, un ami de Jason qui travaille pour Brian et est décrit comme un « taré ».• La carte est à nouveau une île.• Pas de « panhandle » (pas de partie continentale en forme de bras).• Centres commerciaux et gratte-ciel accessibles, avec ascenseurs.• Plus de 700 boutiques et la plupart des intérieurs pour un jeu en monde ouvert (C’est le point dont il doute le plus).• Le jeu est divisé en chapitres, comme RDR2 : il y en a 5 au total. Les scènes de la bande-annonce 2 proviennent toutes des chapitres 1 à 3.• Pas de scènes de sexe entièrement nues.• Impossible d’écouter de la musique en dehors d’une voiture.• La position couchée a été retirée il y a un moment.• Il n’y a pas de double maniement d’armes.• Pas de parodie de Disney World.• Pas de mini-jeu de cambriolage.