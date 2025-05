Xbox annonce le lancement de Retro Classics with Game Pass, une collaboration inédite avec Antstream Arcade qui permet aux abonnés du Game Pass de redécouvrir plus de 50 jeux emblématiques d’Activision des années 80 et 90. Parmi les titres proposés figurent notamment Commando, Grand Prix, Kaboom!, MechWarrior 2: 31st Century Combat ou encore Pitfall!.Ce nouveau catalogue Retro Classics donne accès à une sélection de jeux rétro jouables sur consoles Xbox, PC et via le cloud gaming sur les appareils compatibles. Une manière de faire vivre le patrimoine vidéoludique tout en tirant parti des technologies modernes. Ces titres d’époque bénéficient de fonctionnalités inédites, telles que la sauvegarde de progression, pour une expérience à la fois authentique et actuelle.Les jeux de la collection Retro Classics sont disponibles pour tous les abonnés Game Pass, accessibles via une simple recherche sur console ou dans l’application Xbox sur PC.Dans les mois à venir, de nouveaux jeux cultes issus des catalogues Activision et Blizzard viendront progressivement enrichir le catalogue Retro Classics, avec pour objectif de dépasser les 100 titres disponibles. L’occasion de (re)découvrir des classiques du jeu vidéo, d’affronter des amis et des joueurs du monde entier dans des défis inédits, ou de jouer en solo tout en débloquant des succès.[url=http://www.gamekyo.com/media251787.html][/url]