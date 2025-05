Face à l’arrêt prochain de PlayStation Stars, Sony Interactive évalue de nouvelles pistes pour faire évoluer ses futurs programmes de fidélisation.Chez Sony Interactive, nous cherchons constamment de nouvelles manières passionnantes de réunir notre communauté de joueurs afin qu’ils éprouvent toute la joie inhérente à la découverte de jeux et créent ensemble des souvenirs impérissables. C’est dans cette optique qu’il y a trois ans, nous avons créé PlayStation Stars, un programme de fidélisation pour célébrer nos joueurs. Ce programme original proposait de jouer à des jeux pour obtenir des récompenses, notamment des articles de collection uniques rendant hommage à des jeux incroyables et à tout l’héritage PlayStation. Il a également permis de renforcer les liens entre les fans du monde entier.En tant qu’entreprise, nous n’avons de cesse d’évoluer en suivant les joueurs et les tendances du marché. C’est pourquoi, depuis le lancement du programme, nous avons énormément appris en analysant les types d’activités auxquels nos joueurs sont le plus réceptifs. Cette analyse nous a poussés à recentrer nos efforts et à prendre la décision de mettre fin à PlayStation Stars dans son format actuel. Nous allons continuer d’analyser nos principales observations issues de ce programme et de chercher des manières d’en tirer des leçons.Nous souhaitions également vous informer que les membres de PlayStation Stars auront toujours accès à leurs articles de collection numériques, même une fois ces modifications effectuées.Nous voulions remercier tous nos joueurs pour le soutien qu’ils ont manifesté à PlayStation Stars depuis son lancement en 2022. Alors que nous explorons de nouvelles manières de faire évoluer nos programmes de fidélisation, nous continuerons de célébrer tous nos joueurs à travers les activités communautaires que nous avons prévu de mettre en place.Les programmes que nous avons créés nous ont été inspirés par vous, et il nous tarde de vous présenter de nouvelles expériences passionnantes pour de nombreuses générations.