Il semblerait que Sega ait décidé de nous proposer un trailer pour chacun des 12 niveaux du prochain SHINOBI art of vengeance. Aujourd'hui c'est au tour de Neo City, une ville cyberpunk.Cette dinguerie est toujours prévu sur tous les supports pour le 29 Aout.En bonus petit making of chez Lizardcube sur la partie artistique:

posted the 05/20/2025 at 06:44 PM by e3ologue