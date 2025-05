Star Citizen

S'il y a bien une chose que l'on doit reconnaître à Star Citizen, c'est sa capacité à proposer des vaisseaux réussis, tant dans leurs détails d'une finesse rare que leur identité visuelle propre à chacune des marques créées pour le jeu. Des vaisseaux de luxe Origin Jumpworks à ceux rustiques de chez Drake Interplanetary, il y en a pour tous les styles et les goûts.À l'occasion de la sortie du patch 4.1.1, les joueurs auront l'occasion de participer à un événement interne au jeu, l'Invictus Launch Week (ou ILW) où tous les vaisseaux de combat sont à l'honneur. Tous les jours, les joueurs pourront essayer les différents vaisseaux d'un constructeur donné et ainsi potentiellement tester leur prochaine acquisition dans le jeu ou avec de l'argent réel.Cette année, la star incontestée est l'Idris-P, attendu depuis des années comme le messie par une bonne partie de la communauté. Gigantesque vaisseau capital de 233 mètres de long pour 46 de haut et 126 de large, cette frégate désormais pleinement jouable va s'installer au sommet de la chaîne alimentaire du jeu pendant un moment, détrônant le Polaris et ses 155 mètres de long seulement.Hors de prix, puisque proposé à une valeur d'environ 2000€ selon les options (et le stock est déjà à sec cette année), l'Idris-P n'est de toute façon réservé qu'aux aficionados du jeu de Chris Roberts, en mesure de se coordonner pour tirer pleinement partie de la bête, puisqu'il vous faudra une dizaine de joueurs pour l'opérer en toute quiétude.Présentation de l'Idris :Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette ILW 2955, c'est la période dequi aura lieu jusqu'au 28 mai, permettant à n'importe qui de tester gratuitement le jeu, simplement après avoir créé un compte sur le site officiel du jeu de CIG, à savoir RobertsSpaceIndustries.com.L'occasion pour vous de tester la puissance de votre ordinateur, votre patience avec les bugs qui heureusement se font de plus en plus rares, et, éventuellement, votre porte-monnaie quand il s'agira d'acquérir effectivement votre premier vaisseau pour devenir un citoyen des étoiles et rejoindre le million de joueurs qui profite de l'univers persistant tous les ans.Pour l'ILW 2955, un package en promotion à 55€ est proposé , comprenant un petit mais très agile Pisces ainsi que deux armures notamment. C'est peut-être le moment pour vous ?