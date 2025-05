Salut à tous. En ce moment je suis en train de me faire toute la série des contes de la crypte dispo sur YouTube gratuitement. À l’époque j’avais pu voir quelques épisodes lors des jeudis de l’angoisse. J’oublierai jamais l’épisode du « pantin du ventriloque » qui m’a traumatisé toute mon enfance m. Je devais avoir 10 ans à peu près. Je viens de regarder l’épisode en question et il est toujours aussi degueu mais tellement bon. J’adore vraiment cette série. J’aimerai savoir quel est votre épisode préféré et si oui pourquoi. J’ai adoré celui du psychopathe déguisé en père noel aussi

posted the 05/16/2025 at 02:16 AM by breizhdrake