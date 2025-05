Quels sont vos moments hors du temps dans un JV ?Sur ces dernières années, j'ai de plus en plus de mal à me sentir investi dans l'histoire d'un jeu-vidéo, la faute à un manque de temps, du surplus de jeux qui sortent chaque année, t'as l'impression qu'il y a 3-4 jeux à faire par mois des fois.J'aime toujours les jeux-vidéos bien entendu, mais plus le temps passe et moins il y a de jeu qui me marque on va dire, après c'est peut-être la nostalgie qui joue beaucoup et l'abondance de jeu et la sensation de "Bon celui là je l'ai fini, la place au suivant dans mon armoire".Sur la dernière décennie, y'a beaucoup de jeu que j'ai apprécié, mais très peu avec des scènes qui m'ont arraché une petite larme ou marqué émotionnellement, et auxquelles je repense souvent.Là comme ça ces deux scènes me viennent en tête (RISQUE DE SPOIL):Criminel d'ailleurs que cette scène soit optionnelle et facilement "manquable" pour les personnes qui explorent pas la zone ouverte du jeu.Ma série de JV préférée malgré ma bannière et mon pseudo sur le site, chaque sortie de jeu est un événement ! J'ai adoré le jeu, même si il était pas à la hauteur de mes attentes, mais je crois que cette fin est ma favorite dans un jeu-vidéo, très simple dans l'histoire qu'elle raconte, mais la musique et la mise en scène "jouée par le joueur" fait tout.Mention honorable sur les 10 dernières années qui me viennent en tête:-Le feu de camp à la fin de Outer Wilds avec la petite musique-La fin de Red Dead II (Même si le jeu en lui même pas incroyable avec le gameplay hyper lourd).-Le petit regard caméra de Geralt à la toute fin du deuxième dlc et après quasiment 200 heures de jeu (Bientôt les 10 ans du jeu aussi d'ailleurs).-Le combat de Bahamut dans FFXVI ou l'intro du jeu aussi.-Kratos qui court après Baldur pour récupérer Atreus avec la musique de fou + Retour des lames du Chaos-FF7 Rebirth, la redécouverte des environnement de 1997 (Junon, Cosmo Canyon...), les musiques, la mise en scène et la "surprise" à un certain moment du jeu où tu es sur le Tiny Bronco sur l'eau...mais c'est de la triche c'est un remakeEt vous vos moments "hors du temps" sur ces 10 dernières années ??