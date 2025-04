Voici le résultat opposant les deux jeux Ori de Moon Studios :- Ori And The Will of The Wisps remporte donc le duel. Vous soulignez grosso modo de meilleur boss et combats, l'apparition de quête annexe pour un jeu plus complet et toujours aussi beau. Néanmoins certains ont préféré le premier pour son "introduction" dans cet univers et son côté plus marquant avec de sublimes musique.Je remercie tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !