Take Two passe à la vitesse supérieure avec le prochain Mafia The Old Country, où un premier trailer de gameplay sera dévoilé le 8 mai à 17h (heure française) avec une confirmation d'une date de sortie qui il y a peu aurait fuité pour une sortie le 8 août sur consoles et Pc.Des années après Mafia 3, ce nouvel épisode se veut plus traditionnel en se rapprochant des deux premiers opus, qui transportera les joueurs au cœur de la Cosa Nostra, en racontant une histoire située en Sicile des années 1900.