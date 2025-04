J'ai acheté la R36S sur Aliexpress pour 30 euros et franchement, bonne surprise :- Carte SD 64 ou 128 Go (au choix) très rapide en lecture/écriture- Fournis de base avec un protège écran et un deuxième en bonus, un câble USB et plus de 15.000 jeuxJe l'ai prise surtout pour les consoles portables/salon et arcade 2D ainsi que la PS1. Ça va jusqu'à la N64, Dreamcast et PSP mais bon mieux vaut acheter une machine plus puissante et adapté (j'ai pas aimé le gameplay sur N64, jeux qui rament sur Dreamcast, PSP ça passe encore vu la similitude en terme d'architecture mais légères bandes noires vu que l'écran est pas 16/9).Je vous la recommande dans tous les cas, vraiment une bonne surprise.