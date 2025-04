Pendant trois ans, l’équipe a travaillé sans relâche pour créer un microcosme hyper-réaliste. Saison après saison, ils ont exploré les forêts françaises dont Fontainebleau pour scanner rochers, arbres et mousses grâce à la photogrammétrie, capture les sons authentique de la nature et transformer cet environnement en une expérience RTS immersive grâce au moteur Unreal Engine 5.



Avec la participation de l’auteur Bernard Werber, ce making-of dévoile la passion et la technologie derrière cette adapation next-gen du roman culte de 1991.