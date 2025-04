Je me suis endormi face à ce machin assez mauvais.



Ce n'est pas un bon film enfin on a l'impression qu'en fait on regarde juste un très long trailer.



Une grossière histoire SF, en fait on est devant une sorte d'Edge of Tomorrow en ce qui concerne le concept...sauf que ce dernier est vraiment très bon film dans son traitement du concept.



Le film a connu des problèmes interne et des désaccord importants entre Warner et le réalisateur Coréen.



Au final malgré des projections tests au retour assez mauvaises, le réalisateurs a maintenu son droit à maintenir sa version...pour une fois on va dire il est rare qu'un réalisateur a cette chance surtout au vu des montant engagés. Warner connait actuellement une très mauvaise passe...et heureusement que le succès actuel de Minecraft vient leur redonner du moral.



Franchement je savais que le film ne marchait pas en salle maintenant je comprends, une personne qui ira voir ce film ne le conseillera pas à ses amis (surtout aux prix des places actuelles)