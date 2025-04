De cette façon, la 1ère boucle scénaristique est bouclée et bien sûr, je termine sur la révélation (prévisible) du fil rouge.Après, je continuerai sans stream je pense, car c'est moins intéressant à regarder (la chasse à la Triforce)Merci à celles et ceux qui sont passés pendant les Live ou qui ont regardé les rediff '!Je ferai sûrement une partie de Twilight Princess ensuite, si ça vous dit !

posted the 04/07/2025 at 05:31 PM by obi69