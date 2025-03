Dead Stranding 2 : Le collector qui fait mal au portefeuille



Bon, les gars, parlons du collector de Dead Stranding 2… Sérieusement, 250 balles pour quoi ? Un code de jeu (pas même une galette physique) et des goodies qui auraient clairement pu sortir du rayon geek chez Action. Franchement, à ce prix-là, on s’attend à du lourd : une belle figurine détaillée, un steelbook classe, voire un artbook bien garni. Mais non, là on te balance des babioles pas ouf et un code de téléchargement.



C’est quoi l’idée ? On te vend une boîte pour décorer ton étagère avec, en bonus, la sensation d’avoir payé beaucoup trop cher. À ce rythme, bientôt les collectors ce sera juste une photo de Kojima avec écrit “Merci d’avoir payé”.



Alors dites-moi, vous allez vraiment craquer pour ce collector ou passer votre tour ?