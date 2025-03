Voici les résultats après quelques jours de duel :- The Last of Us remporte le duel. Le fait que ce soit une nouvelle licence a beaucoup joué en sa faveur, alors qu'on était déjà au 4 ème épisode de Uncharted (5 même en comptant l'opus Vita) aussi bon soit-il. L'aventure de TLOU vous aura plus touché, et le duo Joel et Ellie fonctionne parfaitement bien.D'autres on en revanche préféré Uncharted 4, déjà parce que visuellement il était plus impressionnant que TLOU, et que la conclusion de la série est parfaite. Le level design "supérieur" a aussi été mentionné dans Uncharted 4, avec plus de verticalité et de liberté d'approche là où Last of Us est semble t-il assez "plat". Le jeu U4 fait aussi beaucoup voyagé et on a vraiment le sentiment de vivre une grande aventure.Quant à moi, qu'est ce que j'aurai voté ? Choix difficile j'en convient tant j'adore les 2 jeux mais je pense que j'aurai aussi voter- Je remercie tous les membres ayant permis d'établir ce classement et à très bientôt pour un prochain Duel et bon week-end !