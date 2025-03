Hello, J'ai quand même un gros problème avec l'accès au site sur mon IPhone. Déjà quand tu vas sur le site version mobile, tu ne peux pas accéder aux articles blog, c'est quand même un peu con... Il faut passer par la version "standard" du site. Sauf que la pub en bas de page l'empêche littéralement... Et cette même pub t'empêche de poster un commentaire sur les articles. Bref soit j'ai rien compris soit y a un léger problème... Les admins ne peuvent pas faire quelque chose à ce sujet?? Merci

posted the 03/06/2025 at 11:17 AM by pharrell