Sans prévenir une mise à jour pour la PlayStation 3 vient d'apparaître.Elle passe en version 4.92Officiellement cette mise à jour "améliore les performances de la console"Officieusement on se doute que c'est surtout destiné à bloquer les derniers CFW

posted the 03/05/2025 at 01:10 PM by ouroboros4