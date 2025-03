et voila la rumeur d'un hardware en 2026 de la part de xbox revient ...selon un insider fiable"Selon Hope, le titre 2026 n'est pas développé pour les consoles de la génération précédente (contrairement à Call of Duty 2025), mais pour la prochaine génération de Xbox. Si cela s'avère vrai, il pourrait s'agir de notre premier véritable indice que la Xbox nouvelle génération pourrait sortir vers l'automne 2026."

posted the 03/03/2025 at 10:48 PM by skuldleif